Спустя полтора месяца открылся аэропорт Зырянки

На протяжении 42 дней авиаторы спасали и перевозили жителей Зырянки во время паводка, выполняя сложнейшие стыковочные рейсы по направлению в Якутск.

Верхнеколымский район приходит в себя после паводка. Жители просушивают дома, восстанавливают пострадавшее имущество и подсчитывают ущерб. Прошедшее наводнение стало одним из самых разрушительных за последние годы. Урон оценивается больше, чем в 200 миллионов рублей. Разбушевавшаяся стихия нарушила транспортную схему отдалённого района. Затопило аэропорт «Зырянка» и население Верхнеколымского района было вынуждено добираться в столицу республики сложным маршрутом: 1,5 часа на вертолете до аэропортов в Белой Горе или в Среднеколымске и далее 3,5 часа на самолете в сторону Якутска.

Вадим Черный, директор Зырянского филиала АО «АК «Полярные авиалинии»: «Нас ежегодно топит и к паводку мы, конечно, готовились. Но в этом году наводнение было настолько сильным, что сравнить его можно с паводком 2014 года, когда весь поселок ушел под воду. Естественно, в условиях, когда все в воде, организовать работу авиаторов нелегко. Чтобы доставить пассажиров в Якутск, мы проводили регистрацию на рейс в поселковом клубе «Надежда», после, на лодках перевозили пассажиров на 5-й километр трассы Зырянка-Угольное, дальше передвижение на пассажирской вахтовке и только потом сажали людей на вертолет до Среднеколымска или Белой Горы, а там и в Якутск».

Анна Черных, представитель авиакомпании АО «АК «Полярные авиалинии»: «Очереди были большие, все надеялись, что паводок продлится недолго и стыковочных рейсов будет мало. Для населения это тяжело, ведь кто-то должен попасть в Якутск на обследование, выпускники в срок сдать документы для поступления в ВУЗы, многие уезжали в отпуск. Мы стараемся войти в положение каждого, и все вертолеты вылетают полностью заполненными, наши пилоты работают почти не отдыхая».

Стихия не обошла стороной и самих сотрудников авиакомпании «Полярные авиалинии», у многих пострадало имущество, дома и хозяйство. Восстанавливать было некогда, все работали на летном поле.

Дьячков Николай, ветеран авиации, авиатехник: «Самые сильные разрушения были у нас, в селе Верхнеколымск, 5 км от Зырянки. Мой дом топит не первый раз, но в этом году урон больше чем обычно. Вода была во всем доме примерно на уровне 50 см от пола. Сейчас чтобы просушить дом над постоянно держать двери и окна отрытыми, скоро снимем линолеум и заменим пол — он совсем прогнил. Во дворе тоже работаем, ледоход и сильнейшие потоки воды покосили, а где-то снесли забор, пришло много мусора, ила и грязи. Думаю, одного лета будет мало чтобы жизнь вернулась в обычное русло. Работы предстоит много».

Вадим Черный, директор Зырянского филиала АО «АК «Полярные авиалинии»: «Мы никого в беде не оставим. Коллектив и руководство авиакомпании поддержали своих коллег, тех, кто пострадал от паводка. В филиал мы получили 126 тысяч рублей, которые распределили между пострадавшими. Возможно это немного, но помощь есть, мы чувствуем поддержку».

Между тем, жизнь в Зырянке вернулась в привычное русло. Единственное напоминание о сильнейшем паводке — это взлетная полоса аэропорта, которая только начала свою работу, отправляя рейс за рейсом пассажиров, ждавших свой самолет больше месяца.