Спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в Якутии растет

За 10 месяцев 2018 года пассажирскими вагонами АО «АК «Железные дороги Якутии», курсирующими по направлениям Томмот-Нерюнгри-Томмот, Томмот-Тында-Томмот и Томмот-Благовещенск-Томмот перевезено 69,97 тыс. пассажиров, что на 7 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Одной из причин рост объемов перевозок пассажиров является доставка вахтового персонала на строительство якутского участка газопровода «Сила Сибири».

Немаловажную роль играет также расширение спектра оказываемых услуг в сфере пассажирских перевозок ЖДЯ.К примеру, с июля прошлого года открыта продажа электронных проездных документов в пассажирские вагоны «ЖДЯ». Их можно теперь оформить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Порядок приобретения электронных билетов аналогичный, как и в вагоны перевозчика АО «Федеральная пассажирская компания».К слову, только за октябрь 2018 года было приобретено 1530 билетов, что на 82 % больше, чем в октябре прошлого года

Напоминаем, сегодня из Томмота и Алдана на поезде можно доехать практически в любой уголок России. Ежедневно курсирует поезд Томмот – Нерюнгри, с которым отправляются беспересадочные вагоны до Тынды, Благовещенска, Хабаровска и Москвы.