Спрос на облигации Якутии превысил предложение более чем в 6,6 раз

24 мая Якутия на Московской бирже Якутия полностью разместила выпуск облигаций государственного займа республики серии RU35010SY0 объемом 5,5 млрд рублей.

Ставка первого купона установлена Эмитентом на уровне 7,55% годовых. Ставки последующих купонов равны первому. Срок обращения займа – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны.

Спрос на облигации превысил предложение в 6,6 раз. В ходе размещения получено 22 заявки общим объёмом свыше 36 млрд рублей. Эмитентом и организаторами займа проведена работа по повышению доступности операций по облигациям для населения. Впервые при первичном размещении якутские облигации приобрели физические лица, представляющие разные регионы России.

Денежные средства от размещения новой эмиссии облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Республики Саха.

Выпуск облигаций Якутии 2018 года в первый день обращения был включен в котировальный список Московской биржи высшего уровня. Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в ближайший месяц.

Якутия считается качественным заемщиком на рынке государственных ценных бумаг. С 2002 года республика разместила 17 выпусков облигаций на общую сумму 47,3 млрд рублей. На сегодня в обращении находится 5 эмиссий облигаций общим объемом 20,8 млрд рублей.

Регион имеет кредитные рейтинги от двух международных рейтинговых агентств: Standard&Poor’s «ВВ», Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU), который присвоен также всем выпускам облигаций Якутии.