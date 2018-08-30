Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов

29 августа в Верховном суде РФ рассмотрен иск кандидата в депутаты Ил Тумэна от «Справедливой России» Виктора МИХАЙЛОВА. Истец просил лишить регистрации кандидата-самовыдвиженца Ивана ШАМАЕВА.

Вникнув в обстоятельства дела, выслушав доводы сторон, Верховный суд РФ отказал в иске кандидату от СР Виктору Михайлову. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, что 10 августа такое же решение вынес Верховный суд Якутии.

Напомним, что Иван Шамаев и Виктор Михайлов баллотируются в Ил Тумэн от Верхневилюйского и Горного улусов.