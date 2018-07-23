«Справедливая Россия» выбрала кандидата на пост главы Якутска

Со своим кандидатом в мэры определилось региональное отделение «Справедливой России». В ходе конференции 21 июля эсеры проголосовали за выдвижение руководителя экологического движения «СИР» Ивана Степанова, сообщает ЯСИА.

Иван Степанов стал шестым претендентом на пост главы Якутска. На должность главы республики от «Справедливой России» выдвинут депутат Мирнинского районного совета Владимир Богданов.

Ранее о своих притязаниях на участие в выборах мэра заявили пять кандидатов: Владислав Теппор от партии «ЛДПР» (зарегистрирован), Александр Саввинов от «Единой России» (подал документы), Владимир Федоров от «Родины» (подал документы), Михаил Габышев от «Партии за справедливость» (выдвинут) и Сергей Асютин от «Партии ветеранов России» (выдвинут).

Регистрация кандидатов на должность главы столицы завершается 30 июля. Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 17 глав поселений, депутатов 23 районных и 7 поселенческих советов.