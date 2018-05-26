«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов

Впервые на проблемы прикованных к кровати больных пациентов обратили внимание в Государственной Думе Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба Якутского регионального отделения партии «Справедливая Россия», в адрес Председателя партии Сергея Миронова обратилась инвалид второй группы Елена Крылова.

В 2016 году женщина попала в автомобильную аварию и в течении 8 месяцев была прикована к кровати. «Восемь месяцев я была прикована к кровати, параллельно борясь с сильнейшими болями, которые были вызваны очень тяжелой травмой и долгим трудным лечением. Впереди еще минимум полгода лечения и две операции (слава Богу что мое основное лечение проходит в пятом отделении ЦИТО, где есть практически все для полного комфорта пациента. Именно эту больницу я бы взяла за эталон). Грустный опыт пребывания в ГКБ №81 г. Москвы позволил мне составить перечень того необходимого, что нужно сделать для обеспечения выживания лежачих больных с сильными болями в наших больницах», рассказывает Елена в своем обращении.

В российских больницах нередко упускают детали, которые для больных прикованных к кровати становятся неразрешимыми. Так, Елена обращает внимание на казалось бы элементарные вещи: «Судна для лежачих больных должны быть снабжены крышками, удивительно, что встречаются такие судна без крышек. Если палата состоит полностью из лежачих больных и в ней пять человек – легко представить, что эти «ароматы» могут стоять почти круглосуточно. Санитары, к сожалению, не могут постоянно ухаживать за больными. И все эти проблемы легко избежать, если снабжать судна крышками».

Кроме того, во многих больницах отсутствуют кнопки экстренного вызова медсестры возле каждой кровати. Лежачим больным это, без преувеличения, может спасти жизнь. Особенно, когда они испытывают сильнейшие боли.

Розетки также должны быть возле каждой кровати. Не во всех наших больницах родственники могут присутствовать круглосуточно. А когда вы не можете ходить и испытываете сильные боли – телефон и интернет единственное, что может вас отвлечь от происходящего ужаса. Это такая мелочь, а может стать бесценной помощью пациентам.

Лежачим больным просто необходимы шторки возле кроватей. Это создает иллюзию личного пространства, где можно спокойно сходить в туалет в судно, не боясь встретиться взглядом с соседом напротив. Ведь это очень унизительно и доставляет невероятный дискомфорт. Нет необходимости делать такие шторки во всех палатах и на всех кроватях. Достаточно сделать только в тех отделениях, где есть лежачие больные

«В последнее время очень многое сделано в нашей стране для повышения самоуважения. Пришла пора сделать еще один шаг в этом направлении. Ведь самоуважение должно касаться не только здоровых людей, но и тех, кто волею судеб оказался прикованным к кровати. Это может помочь выжить тебе или твоим близким», — говорит Елена Крылова в своей петиции.

В общем, проблема поднятая в обращении Крыловой, касается вопросов охраны здоровья, оказания медицинской помощи и услуг, соблюдения морально-этических и нравственных норм. Беда, аналогичная той, в которую попала Елена, может в любой момент коснуться каждого, независимо от его рода занятий и положения в обществе.

Бывшая пациентка также обратилась с петицией «Крик души. Петиция о горшке!» на портале Change.org (https://www.change.org/p/крик-души-петиция-о-горшке).

Не секрет, что в Якутии более-менее соответствуют всем нормам пара-тройка столичных больниц. А, улусные и районные ЦРБ в большинстве своем так и остались в прошлом веке.

Потому Якутское региональное отделение «Справедливой России» обращается к Главе Якутии, зампредам правительства, министру здравоохранения республики с просьбой рассмотреть обращение Елены Крыловой и оказать содействие в решении обозначенных ею проблем на территории Якутии.

17 июня в России отмечается День медицинского работника (День медика). В преддверии этой даты якутские эсэры предлагают провести на базе Общественной Палаты Якутии круглый стол по проблемам затронутых в обращении Елены Крыловой с участием главных врачей, пациентов и их родственников.