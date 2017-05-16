«Справедливая Россия» подвела социальные итоги года

16 мая в якутское региональное отделение партии «Справедливая Россия» на пресс-конференции подвело «Социальные итоги года».

В своем докладе депутат Ил Тумэн Юрий ГРИГОРЬЕВ рассказал о проблемах региона: «Наша республика нефтезависимая, на нефтяной игле, — констатировал он. — Общемировые негативные факторы сказались на курсе рубля, ощущается чувствуется недобор средств в бюджет.

Реальные доходы населения снижаются четвёртый год подряд. В Нюрбе средняя зарплата ниже средней республиканской, хотя в этом районе добываются алмазы».

При этом, заметил Григорьев, Ил Тумэном так и не принят законопроект о «Детях войны», и льготы этим людям не выплачиваются. В очереди на жилье стоят около 1100 многодетных семей, а при нынешних темпах проблема будет решена лишь через 20 лет.

Коллегу подержал и секретарь Бюро партии Никита ТИМОФЕЕВ, также указавший на падение реальных доходов населения. Кроме того, он напомнил и о ситуации вокруг республиканской «АЛРОСА-Нюрба», приватизация которой нанесет удар по благосостоянию жителей Якутии.

Экономические проблемы республики были отмечены практически на всех уровнях: от провала северного завоза в 2016 году до отсутствия роста зарплат у бюджетников. При этом деньги в республике есть, однако расходуются неэффективно: только в случае с АЛРОСА 15-20 миллиардов рублей вместо бюджета могут уйти в инвестиционные фонды, по факту — неизвестно, куда.

Политики вновь констатировали необходимость изменения подхода к экономике: они указали и на актуальность прогрессивной шкалы налогообложения, и на недостаточность финансирования социальной сферы — медицины и образования, и на ограничение предельной зарплаты руководителей госкорпораций, что в итоге должно положить конец социальному расслоению.

Выступающие выразили уверенность, что средства должны быть пущены прежде всего на поддержку учителей и врачей, на оснащение школ и больниц, на справедливую зарплату рабочим, которые сейчас в алмазодобывающей сфере получают, очевидно, несоразмерные своему труду деньги. Однако при сохранении нынешнего курса, по их словам, 2017 год обещает быть сложнее предыдущего.

Поддержка малого бизнеса и села, ориентация на республиканского производителя — все эти тезисы должны, по мнению выступающих, войти обновленную политику республики, которая в противном случае продолжит терять возможности уже который год подряд. Вложение в человека — вот главный приоритет, который поставили перед властями региона члены партии.