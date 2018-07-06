«Справедливая Россия» подала списки кандидатов на выдвижение в Госсобрание Якутии

Партию представят более сотни человек.

Партия «Справедливая Россия» в пятницу, 6 июля, предоставила в Центризбирком Якутии списки кандидатов на выдвижение в Ил Тумэн. Такое заявление сделал руководитель фракции в Госсобрании республики Юрий Григорьев.

В общей сложности в списках «Справедливой России» значатся 118 кандидатов, в том числе опытные политики Михаил Эверстов и Анатолий Добрянцев. Оба бывшие члены «Единой России», Добрянцев занимает должность первого заместителя Госсобрания Якутии.

К «Справедливой России» примкнул бывший член Аграрной партии Михаил Протодьяконов, а также действующий член Общественной палаты республики, многодетная мать Наталья Холодинина, представитель общественной организации «Сомоо кус» Сулустаана Мыраан, руководитель экологического движения «Сир» Иван Степанов. Самым молодым кандидатом стал 25-летний студент Мичил Николаев.

«Документы поданы, ждём регистрацию, получаем удостоверение и начинаем агитацию», — объявил Юрий Григорьев.

По мнению депутата Госдумы РФ Федота Тумусова, борьба на выборах в Ил Тумэн будет трудной, однако «Справедливая Россия» планирует значительно увеличить число избирателей, в том числе за счёт участников народного движения, поддержавших кандидата от КПРФ Павла Грудинина на выборах президента РФ в марте 2018 года.