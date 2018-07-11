«Справедливая Россия» подала партийные списки депутатов в Госсобрание Якутии

Партия «Справедливая Россия» сегодня, 11 июля, предоставила в Центризбирком Якутии партийные списки депутатов на выборы в Ил Тумэн. Их возглавили депутат Госдумы РФ Федот Тумусов и руководитель фракции в Госсобрании республики Юрий Григорьев.

По данным Центризбиркома Якутии, 6 июля были заверены списки кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам от следующих партий: «Справедливая Россия» — 31 кандидат, ЛДПР — 29 кандидатов, «Единая Россия» — 35 кандидатов, «Партия за справедливость» — четыре кандидата, «Партия социальный реформ – Прибыль от природных ресурсов» — один кандидат.

В рамках конференции регионального отделения «Справедливой России» 29 июня партия выдвинула списки кандидатов в Госсобрание Якутии по всем избирательным округам, а также выдвинула на выборы Ил Дархана председателя Мирнинского отделения партии Владимира Богданова.

Как рассказал Юрий Григорьев, «Справедливую Россию» на выборах в Ил Тумэн представят не только опытные политики, такие как Михаил Эверстов и Анатолий Добрянцев, но и молодые политики, а также общественники. Среди кандидатов числятся 25-летний студент Мичил Николаев, представитель общественной организации «Сомоо кус» Сулустаана Мыраан, руководитель экологического движения «Сир» Иван Степанов, действующий член Общественной палаты республики, многодетная мать Наталья Холодинина.

В Якутии 9 сентября граждане выберут депутатов Ил Тумэна, глав Якутии и Якутска, депутатов Якутской городской думы, советов, а также глав улусов.