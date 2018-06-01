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«Справедливая Россия» обозначила проблемы многодетных семей Якутии

Депутаты призвали решить проблемы со льготами и «Северным» Фракция «Справедливая Россия» в Якутской городской Думе ко Дню защиты детей провела круглый стол, в рамках которого предложила реализацию четырёх мер, направленных на защиту малоимущих и многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

По словам депутата гордумы Якутска от «Справедливой России» Ольги Саргыдаевой, представители фракции предложили на законодательном уровне закрепить за многодетными семьями и семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды, льготу по транспортному налогу.

Кроме того, предлагается предоставлять адресную помощь для проезда детей на общественном транспорте не только малоимущим семьям с четырьмя детьми и более, но и семьям с тремя детьми. На сегодняшний день адресная помощь составляет 600 рублей на одного ребёнка, который живёт и учится в одном населённом пункте. Ребёнку, который учится в другом населённом пункте, оплачивают 50 поездок.

Третья инициатива касается льготы в виде 30-процентной скидки на жилищно-коммунальные услуги для многодетных семей. По словам депутата от «Справедливой Росси», декларируемый указ президента РФ есть, но он на деле не реализуется. В судебных актах, в том числе Верховного суда РФ, говорится, что в Якутии нет механизма реализации этой льготы.

В последнюю очередь на круглом столе, организованном ко Дню защиты детей, фракция «Справедливая Россия» в гордуме Якутска обсудила строительство микрорайона «Северный», которое было запущено ещё в 2012 году. Жильё здесь ждут свыше 1,3 тысяч семей, однако план по обеспечению микрорайона инфраструктурой находится на грани срыва. В рамках майских указов президента РФ Владимира Путина многодетным предоставили участки на голом поле.

«Идёт отставание от графика по обустройству инфраструктуры, в том числе по строительству дорог,  нет понимания по ситуации со строительством моста. Вторая очередь семей, которых обещали подключить к электричеству, не может начать строительство. А лето в Якутии очень короткое», — добавила Саргыдаева.

Народные избранники рекомендовали органам государственной и муниципальной власти соблюдать дорожную карту в рамках обустройства инфраструктуры в «Северном».

 

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Источник: Фракция «Справедливая Россия» в Якутской городской Думе.
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