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20 июня 2017, 12:04
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Способы формирования фонда капитального ремонта

 Что такое фонд капитального ремонта общего имущества?

Фонд капитального ремонта — аккумулируемые в специальном порядке финансовые средства, которые формируются из взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме, процентов, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, и процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.

— Виды способов формирования фонда капитального ремонта?

Жилищный Кодекс Российской Федерации еще в декабре 2013 года возложил на собственников помещений в многоквартирном доме обязанность формирования фондов капитального ремонта общего имущества. При этом Жилищный Кодекс в статье 170, часть 3 определил, что собственники могут сформировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома всего двумя способами.
Первый из них, — это перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях  формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее — формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);
Второй предусмотренный способ, — это перечисление взносов на капитальный ремонт на счет Регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении Регионального оператора (далее — формирование фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора).
А выбирать их надо потому, что право выбора способа формирования фонда капитального ремонта принадлежит исключительно собственникам помещений в многоквартирном доме. Так трактует Жилищный Кодекс РФ.

— Что такое специальный счет?

Специальный счет — счет, открытый в кредитной организации, денежные средства на котором сформированы за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме, процентов, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете, и предназначенный для перечисления средств  на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

— Счет у Регионального оператора или «общий котел»?

Это аккумулирование взносов собственников на капитальный ремонт на счете Регионального оператора.  На счет Регионального оператора поступают средства со всех домов Республики Саха (Якутия), которые решили накапливать средства в «общем котле». С общего счета, деньги, накопленные всеми домами, Региональный оператор тратит на капитальный ремонт этих домов, согласно очередности, но в рамках одного муниципального образования. Это значит, что например, средства накопленные собственниками города Нерюнгри, не могут быть потрачены на капремонты в городе Якутске и т.д.
Общий котел подходит для всех домов, но прежде всего старых, ремонт которым требуется в первую очередь, а жители не в состоянии собрать сразу крупную сумму или привлечь заемные средства.

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Источник: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
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