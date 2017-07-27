Sportyakutia: Борца Егора Вензеля засудили

В Сараево (Босния и Герцеговина) определились первые медалисты первенства Европы среди юношей. Российские спортсмены Федор Балтуев, Давид Чельдиев и Алик Шебзухов стали чемпионами первенства, Артыш Ооржак — призёр

В весовой категории до 42 кг сборную команду России представлял победитель юношеского первенства страны Егор Вензель из Якутии. К большому сожалению для якутских любителей борьбы, он оказался единственным из команды, кому не удалось завоевать медали.

Как считает Sportyakutia, Вензель уступил турецкому борцу при очень странном и субъективном судействе.

Наш спортсмен уступил в первом же круге соревнований и выбыл из дальнейшей борьбы за медали. Схватка между Егором Вензелем и его турецким соперником Фуркан Уколюк, возможно, уже стала одной из самых скандальных и непонятных (во всяком случае для нас и большинства болельщиков — прим.авт.) на этом первенстве в Сараево, пишет издание.

Первый период схватки в весовой категории до 42 кг открывали Егор Вензель (Россия) и Фуркан Уколюк (Турция). Якутский борец, впрочем, как и подобает первому номеру сборной России, начал поединок с первых секунд уверенно, постоянно нагнетая своими атаками на противника. Егор первым прошел в ноги, забрался за спину и исполнил переворот накатом — 4:0. Следом ответил и турок на контратаке, забрав два балла. Но концовка первого периода осталась за Вензелем, который на исходе первой двухминутки своими атакующими действиями заработал еще четыре балла — 8:2 — довольно комфортное преимущество якутского борца в первом периоде.

Казалось бы, ничто не предвещало дальнейшим событиям, происходившим на ковре. Фуркан Уколюк, как и подобает борцу, уступающему по счету, первым бросился в ноги соперника. Но что-либо дельное турок из этого положения не смог вынести в свою пользу. Егор, крепким хватом держась за ноги соперника — защищался. Но судья непонятно за что решил наказать россиянина поставив его в партер, а перед этим еще и присудив турецкому спортсмену два балла, якобы за пассивные действия Вензеля…

То ли из-за незнания новых правил, то ли из-за чего-то еще Егор Вензель «подарил» сопернику четыре балла, казалось бы, в безобидной ситуации. Судья поставил нашего борца в партер, а Егор видимо засуетился и начал уходить от захвата до свистка арбитра. Хотя и судья вполне мог дать свисток пораньше. В общем, повторилось подобное дважды. И счет в мгновение ока стал равным — 8:8 в пользу турецкого спортсмена… До конца схватки оставалось 40 секунд.

Но даже здесь у Вензеля были все шансы склонить чашу весов в свою пользу. Якутянин бросился в ноги, и казалось бы, взял соперника на опасный захват «промокашка», убежать от которого удается далеко не всем. Но соперник непонятно как поймал якутянина на накрывание… туше.