Спортсмены СВФУ с успехом завершили лыжный сезон

С 14 по 16 апреля в городе Алдане состоялись завершающие соревнования этого сезона по лыжным гонкам среди взрослых и школьников на призы заслуженного тренера РФ Николая БУСЛАЕВА. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова представляли двенадцать спортсменов – студентов института физической культуры и спорта.

В течение трех дней в состязаниях приняли участие более 200 лыжников со всей республики и спортсменов из города Зеи Амурской области. В общекомандном зачете студенты университета имени Максима Аммосова завоевали I место. «Ребята выступили на высоком уровне, как мы и ожидали. Всего у нас четырнадцать медалей, из них шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых. Рады, что сезон закрыт на такой позитивной ноте», – рассказал тренер команды, старший преподаватель кафедры циклических видов спорта ИФКиС СВФУ Ариан ДЬЯЧКОВСКИЙ.

Как отметил руководитель сборной, в течение всего года студенты показывают отличные результаты. «Ярослав КАТЛЯРЧУК и Иван ПАЛЬЦЕВ выполнили норматив мастера спорта России, Александр КЛУГЕН выступил на чемпионате мира в составе сборной страны. В дальнейшем планируем не опускать планку, улучшать показатели, так же достойно представлять наш университет и республику», – поделился тренер.

«Каждый год к нам поступают талантливые ребята из улусов и городов республики, которые становятся ведущими спортсменами вуза. Институт физической культуры и спорта приглашает выпускников 2017 года стать частью нашего коллектива», – призвал Ариан Дьячковский.