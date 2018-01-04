Спортсмены, рожденные в Год Собаки: от борца Арыйаана Тютрина до футболиста Афанасия Федорова

На Sportyakutia.ru решили вспомнить спортсменов, рожденных под покровительством символа 2018 года.

Свой экскурс начнем с самых ярких представителей 1994 года рождения.

По календарю 2018 год пройдет под символом Желтой Земляной Собаки. Это животное отличается добрым, веселым и покладистым характером. Собака расположена к людям и всегда готова поиграть. Так что астрологи заранее обещают, что год будет более позитивным и легким.

А вот краткая характеристика. Честность и благородство придает Собаке особый блеск в партнерстве. Предпочитает честный поединок закулисным интригам. Она прямодушна в чувствах, верна в любви, но подвержена влиянию своего настроения. Неуверенность или временная неудача могут отключить Собаку от чувств. Когда ее дела идут хорошо, то лучшего знака в любви трудно найти. Знак идеалистов, Собака стремится к гармонии и покою в доме, надежно защищает тыл семьи, умеет зарабатывать деньги. Не идет по головам, чтобы добиться успеха, который гарантирован той Собаке, что нашла счастье в личной жизни.

Среди мировых знаменитостей, рожденных в год Собаки, – первый космонавт Юрий Гагарин, футболист Алан Ширер и теннисист Андре Агасси.

Ну, а летопись якутского спорта из рожденных в 1994 году украсил борец вольного стиля, двукратный бронзовый призер чемпионата России Арыйаан Тютрин. Кроме Арыйаана год подарил борцовскому братству победителя чемпионата России среди студентов, бронзового призера международного турнира в Казахстане памяти Д. Кунаева Айхаана Антонова, серебряного призера «Коркинский-2017», победителя турнира на призы ШВСМ-2017 Дьулустаана Булатова, победителя чемпионата России среди студентов, бронзового призера Монголия-Open Алексея Иванова, чемпиона ДВФО Ваира Бурцева, бронзового призера первенства Европы среди кадетов Бориса Семенова и призера Дальнего Востока, победителя турнира ШВСМ-2016 Владимира Данилова.

Далее плавно свой взор обращаем на красную дорожку королевы спорта — легкой атлетики. В 1994 год родились лидер республики в беге с барьерами Денис Чудинов и подающий надежды марафонец, серебряный призер XX Игр Манчаары на 5000 м, студент СВФУ Дьулустаан Елисеев.

Также год Собаки не обделил своим вниманием мировой спорт, – возьмем футбол. Например талантливый форвард Афанасий Федоров родился в Год Собаки. Сейчас спортсмен выступает за команду «Алмаз-Алроса», а до этого числился в составе якутской «Зари».

А на шашечных полях из рожденных в 1994 год своим умением «выживать» и выжимать отличилась международный гроссмейстер Айыына Собакина.

Из представителей национальных видов спорта в год Собаки родился абсолютный чемпион XX Игр Манчаары по мас-рестлингу Эрчим Баппагай. Также в этот год родилась абсолютная чемпионка республики по северному многоборью, серебряный призер зимней Спартакиады Айаана Слепцова.

И, как бы смешно это ни звучало для людей, которые вечно откладывали свои мечты и грандиозные планы на «вечный» понедельник, 1 января 2018 года – это тот самый понедельник. Шанс начать жизнь с чистого листа. Будьте смелее! Всех с наступающим!