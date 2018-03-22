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22 марта 2018, 13:00
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Спортсмены пробегут из Якутска до Магадана

В Якутске стартует многодневный легкоатлетический пробег до Магадана

25 марта в 11:00ч. на площади Победы будет дан старт многодневному легкоатлетическому пробегу «Якутск – Магадан», в честь 73-летия победы в Великой Отечественной войне, в рамках Всероссийской акции «Синий платочек».

Патриотический марафон проводится по инициативе партии «Единая Россия», по линии проекта «Историческая память».  Координатором проекта в нашей республике является народный депутат РС (Я) Игорь Никитин. Соорганизаторами Всероссийской акции «Синий платочек» выступают проект «Парк героев», РОО «Возрождение» и благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного наследия «Перекличка поколений». Помощь в организации пробега оказывает Губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Пробег состоится с 25 марта по 2 апреля по маршруту «Якутск – Ытык-Кюель – Хандыга –Кюбюме – Усть-Нера –Кадыкчан – Омчак – Усть- Омчуг – Палата – Магадан». Отважные якутские марафонцы преодолеют путь длиной в 1902 км.

Главная цель пробега – увековечивание памяти фронтовиков, воспитание гордости за их трудовые и ратные подвиги. А также спортсмены будут своим ярким примером популяризировать бег на длинные дистанции как один из эффективных средств укрепления здоровья населения.

Руководителем группы является Саргылана Неустроева – председатель общественного Совета партийного проекта  «Историческая память» в РС(Я), отличник образования, отличник молодежной политики, профессор Сибирской Академии народной традиционной культуры. Среди участников пробега есть чемпион мира по марафонскому бегу Степан Лыткин, чемпион и призер РСФСР, РФ и РС(Я) в беге на длинные дистанции Егор Абрамов, участники чемпионата России по суточному бегу Спиридон Макаров, Владимир Находкин, двукратный серебряный призер по суточному бегу  чемпионата РФ, чемпионка Европы Валентина Доргуева, чемпионы республики Иннокентий Олесов, Александра Ноева, призеры республики Олег Максимов, Владимир Сивцев.

Приглашаем всех любителей бега 25 марта на площадь Победы на торжественный старт всероссийского пробега Якутск – Магадан.  Желаем спортсменам удачи и новых ярких впечатлений!

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