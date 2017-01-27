Спортсмен из Якутии завоевал Золотую медаль!

Студент первого курса Училища олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева, также воспитанник спортивной школы олимпийского резерва РС (Я) по лыжному спорту г.Алдан, Николай Чуфистов, стал победителем первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по биатлону, в индивидуальной гонке с 4 огневыми рубежами на 12,5 км. Соревнования состоялись в Новосибирском биатлонном комплексе 25 января 2017 года.

Всего в возрастной категории от 18-19 лет участвовали 49 юношей из 12 регионов. Наградой для Николая стала не только Золотая медаль, а также возможность участия в отборе Первенства Мира во Всероссийских соревнованиях первенства России на «Призы Автодора» в Ленинградской области поселок Токсово, которая пройдет с 31 января до 6 февраля.