Спортивные обозреватели не дождались министра Балакшина…

Мероприятия в честь Дня российской печати, шедшие всю прошлую неделю, перевалили на текущую. Так, в понедельник журналистов поздравили в департаменте внешних связей, министерстве финансов, министерстве по развитию институтов гражданского общества и других министерствах и ведомствах. Как обычно, везде журналистов поздравляли первые лица – министры и руководители департаментов.

Предполагалось, что 15 января с 17 часов в ЦСП «Триумф» спортивных обозревателей поздравит министр спорта Георгий БАЛАКШИН. Дружные спортивные журналисты, к слову сказать, объединенные в отдельную Ассоциацию, собрались. Но так и не дождались Георгия Руслановича. Вместо него спортивных обозревателей поздравил его первый заместитель Семен ЧЕРДОНОВ.

Так, Георгий Балакшин стал единственным министром, который, находясь в Якутске, не нашел время для поздравления журналистов.

Это тем более странно, что в понедельник по министру Балакшину был нанесен информационный удар, который активно обсуждается в форумах и соцсетях. Георгий Русланович поспешил заявить, что все, что ему вменяется в скандальном письме, распространенном через ватсап – ложь. Казалось бы, у него была очень удобная возможность опровергнуть все лично, глядя в глаза журналистам, через дружественный пул, который работает с министерством многие годы. На заранее оговоренной встрече. Но министр Балакшин этой возможностью так и не воспользовался. Возможно, ему не нужны лишние вопросы от журналистов?

Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU