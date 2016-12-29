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Спортивные объекты Якутии могут стать опорными в подготовке к Токио-2020 и Пхёнчхан-2018

В канун Нового года спортивная делегация республики в составе министра спорта Георгия Балакшина, первого замминистра Семена Чердонова, руководителя МКИ «Дети Азии» Владимира Максимова, ректора Чурапчинского института физической культуры Иннокентия Готовцева под руководством заместителя председателя правительства РС(Я) Михаила Гуляева совершил визит в Министерство спорта России по итогам завершающегося олимпийского года.

Трехдневная программа пребывания в Москве была насыщенной.

Состоялись деловые встречи с руководителями Управлений, Департаментов, замминистров. Михаил Гуляев представил новое рукводство спорта республики, велись разговоры о дальнейшем укреплении материально-технической базы, об актуальных вопросах развития физической культуры и спорта; принимали участие во Всероссийском семинаре-совещании «О государственной политике в сфере физической культуры и спорта, реализуемой в субъектах Российской Федерации». Зампред правительства Михаил Гуляев выступил с докладом по итогам VI Международных спортивных игр “Дети Азии”, принявшим активное участие в организационно-подготовительных работах и в проведении спортивных мероприятий игр, на основании решения высшего руководства РС (Я), ряд ответственных работников и специалистов Министерства спорта и регионов России отмечены Государственными наградами и Благодарственными письмами РС (Я).

Министерством спорта РФ дана положительная оценка в проведении Игр. Отмечено, что VI Игры прошли на высоком организационном уровне, с рекордным количеством детей-спортсменов и зарубежных команд. И в дальнейшем будет оказана активная поддержка в проведении игр. Озвучено ранее принятое решение, что VII Игры «Дети Азии» в 2020 году состоятся в Улан-Баторе. На сегодняшний день совместно с Министерством спорта России прорабатывался вопрос, продвинутый по инициативе Главы РС (Я) Егора Афанасьевича Борисова о проведении 1 зимних МСИ «Дети Азии» в 2018 году. Одним из главных претендентов является г. Южно-Сахалинск Сахалинской области.

Подчеркнуто значение МСИ «Дети Азии», которые соответствуют принципам популяризации, продвижения Олимпийского движения не только у нас в республике и России, но и в странах Азиатского континента. Что Игры «Дети Азии» это проект, направленный на укрепление дружбы, международных взаимоотношений. В спортивной части много примеров того, каких высот достигли спортсмены, которые участвовали в разные годы на играх «Дети Азии». В настоящее время Игры «Дети Азии» это уже Международный бренд Республики Саха (Якутия). Поэтому у Игр «Дети Азии» перспектива огромна. Есть к чему и куда стремиться. РС (Я) вносит большой вклад в укрепление авторитета Российской Федерации и в спортивном международном пространстве.

В частности, замминистра спорта РФ Марина Томилова отметила, что в целом все это вызывает слова благодарности и уважения к сделанным проектам. Важно узнать имидж Якутии, жители республики нашли себя как участники проекта в качестве организаторов, волонтеров. Наш международный спортивный проект, который реализуется с самого начала, с 1996 года, при поддержке федерального органа власти по физической культуре и спорту, и этот проект сегодня востребован.

Наряду с министрами спорта регионов, руководство спорта республики присутствовало и в работе коллегии Министерства спорта России по итогам года. Активное участие принимал зам.председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Председательствовал Министр спорта РФ, председатель коллегии Павел Анатольевич Колобков. Зам.председатель правительства РС (Я) Михаил Гуляев, как новый член коллегии Минспорта РФ был представлен участникам коллегии, как, и впрочем, остальные новые члены коллегии. Отмечено, что РС (Я) является регионом России, где есть развитая сеть материальной базы, имеются стабильные показатели в массовости, достигаются высокие спортивные результаты, проводятся соревнования всероссийского и международного масштаба. На заседании коллегии обсуждались вопросы по утверждению программы подготовки спортсменов к ХХХII Олимпиады 2020 года в г.Токио (Япония); формирование Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2017 год.

После завершения работы коллегии, спортивная делегация нашей республики была принята Министром спорта РФ Павлом Колобковым. Михаил Гуляев представил Георгия Руслановича Балакшина Балакшина и Семена Сергеевича Чердонова в качестве новых руководителей спорта РС (Я). Были обсуждены вопросы развития физической культуры и спорта в Якутии, о подготовке к летним Олимпийским Играм 2020 года в Токио, о подготовке к зимней Олимпиаде в южно-корейском городе Пхенчхане.

Оговорено, что спортивные сооружения городов Дальнего Востока будут использованы в последнем этапе подготовки сборных команд России. Начиная с 2017 года в г.Якутске будут проходить весроссийские и международные соревнования, в том числе, чемпионат России по вольной борьбе среди глухих, отборочные соревнования к Сурдлимпийским играм. Также в связи с объявлением Года молодежи, затрагивались вопросы проведения в октябре 2017 года в г. Якутске Всероссийского слета студенческих строительных отрядов, а, в 2022 или 2023 году Всемирной Универсиады и VIII МСИ “Дети Азии” в г. Якутске, инициируемые Главой РС (Я) Егором Борисовым. Обсуждены и проведения других крупных соревнований. Проведения крпуномасштабных спортивных мероприятий, несомненно, приведут привлечению федерального финансирования и улучшению материальной базы, даст новый импульс к развитию физической культуры и спорта в Якутии.

Василий Посельский

 

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Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/3286-sportivnye-ob-ekty-yakutii-mogut-stat-opornymi-v-podgotovke-k-tokio-2020-i-pkhjonchkhan-2018
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