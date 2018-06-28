Спортивная общественность поблагодарила первого Ил Дархана Республики Саха

Вчера, 26 июня спортивная общественность выразила благодарность первому Ил Дархану Республики Саха. Источник: Фото из фейсбука Тургуна ПОПОВА.

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