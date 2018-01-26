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Спорт
25 января 2018, 22:31
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Спортивная общественность и подведомственные учреждения вступились за министра Балакшина

Спортивная общественность республики выступила в поддержку министра спорта Георгия БАЛАКШИНА, сообщает сайт газеты «Спорт Якутии».
Издание сообщает, что с начала текущей недели начали поступать письма в поддержку министра спорта республики Георгия Балакшина

Напомним, что в активно распространяемой через социальные сети информации бизнесмен Александр ЯКОВЛЕВ (НЮРБИНСКИЙ) обвинил министра спорта республики Георгия БАЛАКШИНА в неких махинациях с землей на территории Якутска, а также намекнул на его нечестное поведение в ведении дел. Комментируя данную ситуацию на пресс-конференции, глава Якутии Егор БОРИСОВ подчеркнул, что мог бы осудить подобное поведение участников скандала, но, по его мнению, общественное осуждение куда более эффективно, чем осуждение со стороны Ил Дархана.

Спортивная общественность республики не верит ложным обвинениям. Так, по состоянию на сегодняшний день редакция «СЯ» получила и продолжает получать множество обращений от спортивной общественности, в их числе Нюрбинский, Чурапчинский, Верхневилюйский, Сунтарский, Горный, Амгинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Намский, Мегино-Кангаласский улусы, Нерюнгринский район и др. Свою поддержку также выразили руководители и работники подведомственных учреждений Министерства спорта РС(Я).

Добавим, что все письма в поддержку министра спорта заверены подписями известных и уважаемых в спортивных кругах людей.

Источник: Sportyakutia.ru

Уважаемый Георгий Русланович!

Мы – жители, общественность и спортсмены Нюрбинского района выражаем Вам свою горячую поддержку! За Вами весь родной район, вся спортивная общественность, любители и поклонники спорта. Нас крайне возмутило письмо А.Яковлева с ложными обвинениями в Ваш адрес, где также упоминаются и фамилии других известных и уважаемых людей, которое на днях распространилось в социальных сетях.
Кому, как не нам, на чьих глазах Вы росли и учились, стали прославленным спортсменом и руководителем спорта, не знать Ваши высокие личные и деловые качества, добропорядочность, честность, принципиальность, преданность делу. Нашу уверенность не поколеблют никакие провокации и грязные поползновения.
Мы высоко ценим Ваш достойный вклад в развитие физической культуры и спорта. Ведь благодаря Вашим громким победам и достижениям Якутия имеет единственного призера Олимпиады по боксу, и весь мир узнал про якутский бокс. Своим упорством в достижении поставленных целей, необычным трудолюбием и обостренным чувством справедливости Вы завоевали высокий авторитет среди жителей и общественности республики и служите ярким примером для подрастающего поколения.
Будучи депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) IV созыва и заместителем председателя постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту, Вы приняли самое непосредственное и активное участие в работе парламента республики и в решении различных вопросов социально-экономического развития республики.
Учитывая Ваш высокий авторитет в федеральных органах власти, Ваши высокие личные и деловые качества, Вас назначили представителем Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) в Совете Федерации РФ, где также показали себя только с лучшей стороны, на самом высоком уровне твердо и последовательно отстаивая интересы якутян.
В дальнейшем, в 2013-2016 годах, Вы успешно проработали первым заместителем министра спорта РС(Я), в полной мере проявив свои высокие качества умелого организатора и требовательного руководителя, что и подвигло руководство республики в ноябре 2016 года назначить Вас министром спорта РС(Я).
Мы гордимся, что именно Вы стоите во главе спорта республики! Под Вашим руководством в республике ведется целенаправленная и системная работа по развитию физической культуры и спорта, пропаганде и агитации здорового образа жизни, подъему массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения.
Находясь вдали от своей малой родины, Вы поддерживаете тесную связь с родным районом, являетесь куратором г.Нюрбы, оказываете помощь практически делами и добрыми советами.
Дорогой Георгий Русланович! Мы Вас уважаем и поддерживаем! Как правильно подметил известный руководитель спорта республики Василий Иванович ЕГОРОВ, провокации в отношении видных людей всегда были и будут. Но правда все равно восторжествует!

Жители, общественность и спортсмены Нюрбинского района

Уважаемый Георгий Русланович!

Письмо в поддержку вашей политики в области спорта хотелось бы начать со слов древнегреческого философа Демокрита: «Венец справедливости есть смелость духа и неустрашимость мысли, предел же несправедливости – в страхе перед угрожающим несчастьем».
Чурапча, воспитавшая на своей земле трех олимпийцев, которые вошли в историю народа саха как три боотура, поистине обладает особой энергетикой. Зная это, Артур Пахомов привез Вас в 2007 году, чтоб сама Земля Олонхо благословила Вас перед XXIX Олимпийскими играми. Чурапчинцы помнят Ваш приезд в наш улус после успешного выступления на Олимпиаде в Пекине. После перерыва в 30 лет именно Вы принесли олимпийскую медаль Якутии и своим приездом воздали дань родине олимпийцев. Прямой эфир боя на олимпийском ринге с замиранием сердца смотрел каждый второй житель республики. Потому что класс, который Вы показали на ринге, можно было бы назвать «произведением искусства», высшим мастерством тактического подхода к ведению боксерского боя. Сколько мальчишек и девчонок сделали Вас своим кумиром и начали заниматься спортом, потому что увидели, что даже простому нюрбинскому парню при наличии упорства и трудолюбия можно добиться таких высот.
Вы с тренером ПАХОМОВЫМ действительно оказали неоценимый вклад в развитие бокса в Республике Саха (Якутия). Первый чемпионат России по боксу в 2007 году стал отправной точкой для того, чтобы о якутской школе бокса заговорили всерьез. И то, что Вы добились проведения чемпионата во второй раз в Якутске в 2018 году, доказывает, что психологические качества спортсмена незаменимы и на политическом поприще.
Вам есть на кого равняться, но и есть большие возможности для развития в современных условиях новой России. Хочется пожелать Вам силы духа, неиссякаемой энергии для дальнейших свершений в области спорта и государственной деятельности! Чурапча с Вами!!!

Чурапчинская спортивная общественность

Уважаемый Георгий Русланович!

Мы, спортивная общественность, спортсмены и любители спорта Мегино-Кангаласского улуса, глубоко возмущены содержанием письма в Ваш адрес.
Считаем, что данное письмо, опубликованное в периодической печати и социальных сетях, является беспочвенным, лживым и явно носит провокационный характер. Эта выходка отдельных лиц является клеветой на не только Ваше честное имя, но и весь якутский и российский спорт.
Это недопустимая и неудачная попытка очернить выдающегося спортсмена, именем которого гордится весь народ саха. Вы являетесь достойным преемником и продолжателем дел славной плеяды руководителей спорта Якутии разных времен.
Георгий Русланович, мы нисколько не сомневаемся в Вашей добропорядочности и честности. Присоединяемся и поддерживаем всех тех, кто осуждает попытку очернить Ваше имя перед всем якутским и российским народом. Мы с Вами!

Ассоциация спорта и совет ветеранов спорта Мегино-Кангаласского улуса

Обращение

Спортивная общественность Усть-Алданского улуса призывает спортсменов и всех любителей спорта Республики Саха (Якутия) поддержать нашего прославленного боксера призера Олимпийских игр в г.Пекине, призера чемпионата мира, многократного чемпиона Европы и России министра спорта Республики Саха (Якутия) Георгия Балакшина.
Георгия Руслановича мы знаем как честного и преданного своему делу спортсмена и руководителя. Его вклад в развитие физической культуры и спорта в республике огромен. Благодаря его успехам в спорте выросли многие поколения спортсменов не только в нашей республике, но и в стране. В последнее время стало модным распространение ложных обвинений в адрес людей, достигших высоких результатов в спорте, и руководителей разного ранга через социальные сети.
Мы верим в честность Георгия Руслановича и призываем всех поддержать его.

Ытыктабыллаах Саха Республикатын олохтоохторо!

Интернеккэ, ватсапка республика физическэй культураҕа уонна спорка миниистра Г.Р. Балакшин туһунан киминэн да, тугунан да бигэргэтиллибэтэх, дакаастамматах, кинини киһи уонна үрдүк сололоох государственнай үлэһит быһыытынан хараардар, аатын-суолун түһэрэр суруйуулар, олоҕо суох дойҕохтооһуннар тахса тураллар.
Сэбиэскэй да кэмҥэ, билигин даҕаны суут эрэ киһини буруйдаах диэн быһаарар. Оттон Г.Р. Балакшины баһааҕырдыы биһигини, сахалары, омук быһыытынан киэргэппэт. Аан дойду омуктарыгар барыларыгар омуктарын аар-саарга аатырдыбыт чулуу дьоннорун мэлдьи көмүскүү, харыһыйа, үйэ тухары кинилэр ааттарын өрө тута сылдьаллар, киэн тутталлар.
Биһиги, сахалар, Георгий Балакшин эр санаалаахтар, хорсун-хоодуот дьон спортарыгар, бокска, олимпийскай призер буолбутугар төһөлөөх долгуйдубут, үөрдүбүт, кининэн уонна саха буоларбытынан киэн тутуннубут, бары даҕаны Олимп чыпчаалыгар дабайбыт курдук сананныбыт этэй!!!
Күндү биир дойдулаахтарбыт!
Биһиги, сахалар, кылгас өйдөөх-санаалаах, өссө ону ааһан киһиэхэ куһаҕаны, мөкүнү баҕарар омук буолумуоҕуҥ, өбүгэлэрбит биһиэхэ хаалларбыт үтүө үгэстэрин өрө тутан саха омук туһугар төҕус көлөһүннэрин тохпут үтүө-мааны дьоммутугар өрүү үтүөнү эрэ баҕарыаҕыҥ, кинилэри сиргэ хаама сылдьар Олоҥхо дьоруойдарын курдук көрүөҕүҥ диэн барыгытын ыҥырабыт!

Үөһээ Бүлүү улууһун спордун общественноhа

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Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/6227-sportivnaya-obshchestvennost-respubliki-vystupila-v-podderzhku-ministra-sporta-georgiya-balakshina
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