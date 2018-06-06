В феврале текущего года судебным решением, гр. Р. по исковому заявлению своей родственницы выселена из квартиры в г. Якутске, в которой проживала более 15 лет и несла бремя по содержанию дома.

В ходе судебного разбирательства установлено, что спорная квартира предоставлена муниципалитетом более 30 лет назад матери гр. Р. на условиях социального найма как единственному нанимателю.

Согласно ст.53 Жилищного кодекса РФ на пользование жилым помещением имеют право лишь дети нанимателей, совместно проживающие либо проживавшие с родителем.

Суд первой инстанции при изучении обстоятельств дела пришел к ошибочному выводу, что временные выезды Р. из квартиры родительницы исключают факт совместного проживания родственников, и, свидетельствуют о том, что она не приобрела право проживания в спорной квартире. В ходе заседания также не дана оценка тому, что женщина внесена в ордер при получении жилья.

По вышеуказанным доводам прокуратура г. Якутска обратилась в вышестоящий суд с апелляционным представлением.

Верховным судом Республики Саха (Якутия) в соответствии позицией прокуратуры вынесено новое решение об отказе в выселении Р. и о признании ее права на проживание в квартире.