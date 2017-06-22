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22 июня 2017, 10:10
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Список VIP-персон и гостей на Ысыахе Туймаады 2017

С каждым годом растет число желающих приобщиться к национальному празднику народа саха, в прошлом году «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын посетило свыше 180 тысяч человек, в том числе гости из городов России и зарубежных стран.

24-25 июня на «Ысыах Туймаады – 2017» по сложившейся традиции приедут многочисленные гости: политические и общественные деятели, иностранные туристы, журналисты российских и иностранных изданий, телеканалов.

Свой приезд подтвердила делегация Китайской народной республики, в составе заместителя председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей города Хэйхэ Линь Бо, заместителя председателя Ассоциации китайско-российской дружбы Цзян Ян, заместителя главы района Айхуэй города Хэйхэ Ли Чэнчжай и других.

В состав официальной делегации Республики Корея вошли заместитель мэра города Чханвон Чжун Ку Чанг, мэр города Танджин Ким Хонг Чжан, представители Бюро по вопросам благосостояния и делам женщин, аппарата Городского совета, отдела человеческих ресурсов и организационной работы города Чханвона, представители отдела культуры и туризма, сектора культурной, продовольственной политики, отдела по связям с общественностью и информационным технологиям мэрии города Танджин.

Ожидается приезд главы города Кызыл, председателя Хурала представителей города Кызыл Дины Оюн, заместителя руководителя администрации города Улан-Удэ, председателя Комитета по строительству города Улан-Удэ Виктора Хандаева, Президента Общества Монголо-Саха сотрудничества Амаржаргал Балжинням, исполнительного вице-президента — генерального директора Международной ассамблеи столиц и крупных городов Владимира Селиванова.

Также на Ысыах Туймаады приедут туристы Бьарнасон Йоханнес Видар, Свейнссон Хаукур Торгейр (Исландия).

В дни Ысыаха состоится культурная программа зарубежных артистов, прибывших на праздник. В первый день, 24 июня в 18 часов в Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» состоится праздничная программа гостей Ысыаха Туймаады «Түhүлгэ5э бары бииргэ». На концерте выступит Инго Талеб Рашид — суфийский учитель, режиссер и хореограф, мастер боевых искусств, основатель школы раскрытия человеческого потенциала El Haddawi,   этно-исполнители из Боливии Альберто Малес Моралес, Хосе Канамар Камуэндо, продюсер Луис Вильегас Альварес, а также свои концертные номера покажут артисты из Монголии. Приглашаем горожан и гостей столицы посетить концерт и насладиться творчеством зарубежных гостей.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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