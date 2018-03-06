Список участников праймериз пополнился на пять человек

6 марта Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) принял заявление у пятерых заявителей.

Документов приняты:

— У действующего народного избранника, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления Василия Местникова, который будет отстаивать свой мандат на территории Колымо-Индигирского одномандатного избирательного округа №34.

Справка:

Местников Василий Александрович

Дата рождения: 10 июня 1958 года

Место рождения: с. Мойнобут, Оймяконского р-на, Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: промышленное и гражданское строительство

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

— У действующего народного избранника, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике, регионального координатора партийного проекта «Российское село» Дмитрия Саввина. Дмитрий Васильевич будет выдвигаться по Таттинско-Томпонскому одномандатному избирательному округу № 32.

Справка:

Саввин Дмитрий Васильевич

Дата рождения: 24 июля 1956 года

Место рождения: с.Крест-Хальджай, Томпонского р-на, Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: зоотехния, государственное и муниципальное управление

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике.

— У декана юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова Петра Гоголева, который намерен попробовать свои силы по Университетскому одномандатному избирательному округу №3.

Справка:

Гоголев Петр Васильевич

Дата рождения: 01 ноября 1971 года

Место рождения: с.Борогонцы, Усть-Алданского р-на Якутской АССР

Образование: высшее, Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова, по специальности «Юриспруденция».

— У старшего референта постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Семена Григорьева. Он пойдет по территории Колымо-Индигирского одномандатного избирательного округа №34.

Справка:

Григорьев Семен Карлович

Дата рождения: 10 сентября 1980 года

Место рождения: село Крестях, Сунтарского р-на, Якутской АССР

Образование: высшее, Дальневосточная академия государственной службы, по специальности «государственное и муниципальное управление»

— У директора ОАО «Телен», депутата улусного (районного) Совета депутатов МР «Таттинский улус» Прокопия Рыхлеева.

Справка:

Прокопий Дмитриевич Рахлеев

Дата рождения: 29 мая 1959 года

Место рождения: с.Ситта, Кобяйского р-на, Якутской АССР

Образование: высшее, Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова, по специальности «горный инженери».

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

08-09 марта – выходные дни

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/kmISy

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/12345/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.