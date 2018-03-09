Список погибших в Сирии, в котором значился якутянин, скорее всего, является недостоверным

Сразу же после катастрофы в Сирии, на тематическом авиационном ресурсе ForumAvia был выложен список погибших при крушении АН-25 в Сирии 6 марта, в котором значился якутянин Ян Еремеев. Впоследствии администрация ForumAvia удалила опубликованный ранее список погибших. «Как вы должны понимать, администрация ресурса не имеет отношения к тому, что публикуют на форуме его участники. Удалили именно потому, что это не подтвердилось», – заявила администрация форума, сообщает SakhaDay.

Опубликованный на ресурсе список состоял из 26 фамилий. Между тем, некоторые люди из списка ForumAvia оказались живы. Так, в удаленном списке, наряду с именем Яна Еремеева, значились Руслан Басиров и Дмитрий Питимиров. Журналисты Татарстана разыскали Басирова и Питимирова, они оказались живы и здоровы. Таким образом, можно сделать вывод, что список, опубликованный на авиафоруме, является недостоверным.

Отметим, что на данный момент РБК обнародовал фамилии 31 погибшего при крушении Ан-26 в Сирии. Подлинность списка РБК подтвердили три источника в Минобороны. При этом в данном списке нет уроженца Якутска Яна Еремеева, о которых сообщили СМИ со ссылкой на авиационный тематический ресурс ForumAvia. Списки РБК и ForumAvia не совпадают.

Путаница возникла из-за того, что поначалу не было полного перечня погибших, а затем были обнародованы, и то неофициально, только 26 фамилий, и на сегодняшний день 31. Все объясняется грифом «секретно». Известно, что воюющим в Сирии военным прямо запрещено вести соцсети, их родственникам Минобороны настоятельно рекомендовало не распространяться об их службе.

Тем не менее, появились сведения о погибших россиянах, которые в списках не значатся, отмечает SakhaDay. Так, кубанские власти сообщили о том, что в катастрофе погиб прапорщик Юрий Васильевич Масел из Новороссийска. Сообщается, что в Мурманскую область доставят останки погибшего при крушении самолета АН-26 в Сирии 29-летнего военного из Полярного Александра Бырылова. В Ингушетии был похоронен военнослужащий из Ингушетии — Рамзан Героев. Их среди 31 фамилии в списке РБК нет.

Напомним, в Сирии 6 марта потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 39 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Все они погибли. Предварительной причиной авиакатастрофы называется техническая неисправность.