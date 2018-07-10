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Общество
10 июля 2018, 8:55
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Спикеры российских городов поздравили Александра Саввинова с победой в предварительном голосовании

 Уважаемый Александр Александрович!

Поздравляем с достойной и убедительной победой в предварительном голосовании Партии «Единая Россия»! Жители Якутска сделали свой выбор, выбрав самого надежного и опытного кандидата для дальнейшего участия в выборах на пост главы столицы республики.  Желаем дальнейших успехов, достижения всех намеченных планов во благо процветания Якутска и его жителей!

 Обращение к жителям города Якутска

 Уважаемые горожане!

9 сентября предстоит сделать серьезный выбор – на основе конституционного права избрать путем голосования главу города Якутска.

Союз представительных органов муниципальных образований Российской Федерации поддерживает Александра Саввинова, Председателя Якутской городской Думы, члена Координационного Совета (Президиума) Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации.

Благодаря нашей совместной плодотворной работе город Якутск стал одним из самых ярких и активных членов Союза, деятельность которого насчитывает 20 лет. Наша работа заслужила достойную оценку на самом высоком уровне в деле защиты интересов городов России и их жителей, дальнейшего развития и укрепления местного самоуправления.

Мы знаем Александра Александровича очень давно, дружим, вместе работаем и решаем важные задачи общероссийского уровня, мы реализовали немало социально значимых проектов, и он всегда и везде проявляет лидерские качества, помогает словом и делом. Это сильный и надежный соратник и друг, с кем легко и надежно работать, идти бок о бок по жизни. У нас впереди немало целей и планов, которые мы непременно достигнем.

Наши совместные мероприятия общероссийского масштаба, регулярно проводимые в городе Якутске, по праву стали образцом примера высочайшего профессионализма, инициативности, ответственности нашего Александра Александровича и всего депутатского корпуса, уникальной площадкой федерального значения не только для обмена передовыми муниципальными практиками, но и для дальнейшего развития местного самоуправления в России.

Являясь председателем Якутской городской Думы нескольких созывов он достойно представляет столицу  Республики Саха (Якутия) —  город Якутск в Президиуме  крупнейшего Общероссийского Союза представительных органов, в состав которого входят 80 крупных городов и столиц регионов России.

Своим ответственным отношением к делу он заслужил высочайший авторитет среди коллег — глав городов и муниципальных образований, проявив себя инициативным, добивающимся позитивного результата руководителем.

Активная и ответственная депутатская работа, многолетняя деятельность в Координационном Совете Союза, стойкость, принципиальность, отмеченные многочисленными наградами Союза, преданность нашему общему делу вместе с коллегами из других регионов, как единой и монолитной команде единомышленников, позволяют эффективно защищать интересы муниципальных образований и жителей, принимать самое активное участие в совершенствовании местного самоуправления.

Многогранный талант политика, высокий профессионализм Александра Саввинова, а также дальнейшая активная деятельность в Союзе представительных органов муниципальных образований и впредь будут способствовать прогрессивному развитию города Якутска и созданию достойного уровня жизни горожан, а также дальнейшему развитию местного самоуправления в Российской Федерации.

Уверены, что горожане отдадут свои голоса за самого достойного кандидата на пост Главы города Якутска, который с честью представит интересы людей как на региональном, так и на федеральном уровнях, что станет залогом процветания города Якутска!

Председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, председатель Координационного Совета, Глава городского самоуправления города Калуги – А.Г. Иванов.

Члены Союза – города России в лице руководителей представительных органов:

г. Астрахань

г. Белгород

г. Биробиджан

г. Братск

г. Брянск

г. Будённовск

г. Великий Новгород

г. Владикавказ

г. Волгоград

г. Вологда

г. Воронеж

г. Владивосток

г. Владимир

г. Геленджик

г. Димитровград

г. Дзержинск

г. Евпатория (Республика Крым)

г. Екатеринбург

г. Ижевск

г. Иваново

г. Иркутск

г. Йошкар-Ола

г. Кемерово

г. Керчь (Республика Крым)

г. Кольчугино

г. Краснодар

г. Красноярск

г. Калуга

г. Кострома

г. Курск

г. Кудымкар

г. Калининград

г. Казань

г. Кызыл

г. Липецк

г. Ливны

г. Магнитогорск

г. Магадан

г. Махачкала

г. Мурманск

г. Муром

г. Мценск

г. Нарьян-Мар

г. Новокузнецк

г. Новосибирск

 г. Новороссийск

г. Омск

г. Орёл

г. Оренбург

г. Пермь

г. Петрозаводск

 г. Пенза

г. Псков

г. Рязань

г. Салехард

г. Самара

г. Саранск

г. Сочи

г. Сургут

г. Североморск

г. Северодвинск

г. Смоленск

г. Ставрополь

г. Сызрань

г. Тамбов

г. Тольятти

г. Томск

г. Тула

г. Тюмень

г. Улан-Удэ

г. Ульяновск

г. Хабаровск

г. Ханты-Мансийск

г. Чебоксары

г. Череповец

г. Челябинск

г. Чита

г. Элиста

г. Якутск

г. Ярославль

 

 
Источник: Союз представительных органов муниципальных образований Российской Федерации.
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