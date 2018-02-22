Спикер Жирков прокомментировал аэро-инцидент

Отвечая на вопрос пресс-службы Ил Тумэна по поводу инцидента на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» с участием главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова, спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ отметил следующее:

— Произошло по сути незначительное недоразумение, в том числе с участием служб обеспечения полетов. И это раздули в скандальное событие. Дождаться, пока принесут посадочные талоны – обычный элемент профессиональной этики. Это не делает чести сотрудникам компании.

Любая недостоверная, противоречивая информация в таких случаях может вызвать напряженность в обществе. Это нужно прекратить.