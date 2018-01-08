Спикер Жирков – похититель интерьерных корзин?

Уважаемые декораторы, дизайнеры, бойцы невидимого фронта в виде хозблока, управделами и иже с ними! Остерегайтесь спикера Ил Тумэна Александра ЖИРКОВА. Ибо, если верить злым языкам, он склонен средь бела дня завладевать интерьерными корзинами, не принадлежащими ему, и распоряжаться ими по своему усмотрению. Об этом сообщают коллеги из Интернет-газеты «В Якутии.ру» в материале «БУКЕТ ДЛЯ VIP-ЗЕМЛЯКА, или Юбилейный пиар спикера Жиркова» http://www.v-yakutia.ru/?id=38383



Оформление сцены в День Республики.

Что такое интерьерная корзина вообще? Ну, вы их видели на сцене во время пафосных мероприятий. Они художественно оформлены живыми цветами, а это в нашем северном городе дорогое удовольствие. Тут букет не каждому по карману, не то что целая корзина.

«В Якутии.ру» припомнила, что во время 80-летнего юбилея первого президента Якутии спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ вручил супруге Михаила НИКОЛАЕВА Доре Никитичне… интерьерную корзину, украшавшую сцену. Коллеги выразили надежду, что впредь Александр Николаевич будет дарить по торжественным случаям, посещать которые он большой мастак, заранее заготовленные букеты.

Признаться, мы отнеслись к сообщению со скептицизмом. Полно! Разве может спикер республиканского парламента так низко пасть? И прошерстили доступную фотохронику, опросили тех, кто сидел в зале. Между нами говоря, сами мы на такие протокольные мероприятия не ходим. Скука же смертная! Но иногда случаются «корки». Как в данном случае. Так что цитируем официальную хронику, которую будем сокращать, да и вторгаться в нее.



Оформление сцены в 80-летний юбилей М.Е. Николаева.

В Саха академическом театре имени П.А. Ойунского 13 ноября 2017 года состоялось торжественное собрание общественности республики и города Якутска, посвященное 80-летию Первого Президента Республики Саха (Якутия), Государственного советника Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

В мероприятии приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) Александр КИМ-КИМЭН, председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений ЧЕКИН, народные депутаты, члены правительства Якутии, соратники, земляки Михаила Николаева, деятели культуры и искусства, науки, представители молодежи, общественность республики.

Внимание участников торжества привлекли виртуальная выставка «Михаил Ефимович Николаев», «Первый Президент Республики Саха (Якутия)», организованные Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия), Национальным архивом республики, Библиотекой — архивом первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева в фойе Саха академического театра.

Проникновенное исполнение литературной композиции творческой группой Якутского колледжа культуры и искусства, также жизнеутверждающей музыки Государственным ансамблем скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» придало особую атмосферу мероприятию.

Открывая торжество, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ отметил, что многогранную деятельность Михаила Ефимовича Николаева можно охарактеризовать тремя словами: Развитие, Сохранение, Возрождение.

С докладом о жизни и деятельности Михаила Ефимовича Николаева выступил председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн. Председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) подробно остановился на основных вехах политической и государственной деятельности юбиляра.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков в своем выступлении отметил, что Михаил Ефимович Николаев в переломные 90-е годы взял на себя ответственность за судьбу республики, родного народа и с честью пронес эту высокую свою миссию.

Под бурные аплодисменты Александр Жирков вручил Михаилу Ефимовичу Николаеву знак «За вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия)» №1.

“Имя Михаила Ефимовича Николаева, имена соратников Первого Президента вписаны в историю новой государственности нашей республики, наравне с лидерами, которым наш народ всегда воздает дань уважения”, — сказал спикер Ил Тумэна.

С сим спикер надел награду юбиляру и вручил букет. А далее начал импровизировать.

Александр Жирков пожелал Михаилу Ефимовичу, его супруге Доре Никитичне, их семье благополучия, крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в неустанном труде во имя процветания родной Якутии.

И в этом месте спикер, конечно же, из наилучших побуждений, следуя порывам мятежной и поэтической души, схватил интерьерную корзину, чтобы вручить супруге первого президента Доре Никитичне, за что и подвергся критике в СМИ.

Добрые люди обидятся: «Какая мелочь! Неужели он своей подвижнической деятельностью на благо народа не заслужил? Да и не себе он взял, а в подарок преподнес».

Принципиальные отметят: «Интерьерная корзина – тоже народное добро, купленное на бюджетные деньги! Негоже руководителю распоряжаться тем, что ему не принадлежит».

Поступок спикера можно трактовать по-разному — как шутку, как издевательство, как недоразумение, как порыв души, как экономию, как импровизацию, список можно продолжить.

Как заметил классик, воспитанный человек не тот, кто не прольет соуса на скатерть, а тот, кто не заметит, если это сделает другой. Собравшиеся оказались вполне воспитанными. Они и ухом не повели на эскападу спикера, и юбилей пошел дальше своим чередом. Далее выступили почетный гражданин Республики Саха (Якутия), заслуженный работник народного хозяйства Якутии Климент ИВАНОВ,



член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр АКИМОВ,



ректор Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова, народный депутат республики Евгения МИХАЙЛОВА, проректор Российской академии музыки имени Гнесипых, президент автономной некомммерческой организации «Таланты XXI век», профессор Дина КИРНАРСКАЯ, глава муниципального образования “Чурапчинский улус” Андрей НОГОВИЦЫН, наместник Спасского мужского монастыря города Якутска, игумен НИКОН, ректор Малой академии наук Республики Саха (Якутия) ‘»‘Ленский край” Василий ПАВЛОВ, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), солист балета Сарыал АФАНАСЬЕВ, заместитель директора Гонконгской академии для одаренного образования (HKAGE), доктор педагогических наук Патрик ЛАМ, глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ.

Под конец первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, обращаясь к собравшимся, выразил благодарность за внимание, сердечные поздравления и добрые пожелания.

В праздничном концерте свои выступления юбиляру Михаилу Ефимовичу Николаеву посвятили выпускники хора заслуженного коллектива народного коллектива РФ “Кэнчээри” Усть-Алданского улуса, артисты Национального театра танца имени С.А. Зверева — Кыыл Уола, Саха академического театра имени П.А. Ойунского, солисты оперы Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, учащиеся Высшей школы музыки имени В.А. Босикова, Якутской балетной школы (колледжа) имени Аксеньи и Натальи Посельских, артисты Государственного цирка Республики Саха (Якутия), группа “Хатан” Верхневилюйского улуса, воспитанники музыкальной хоровой школы “Соловушка” Нерюнгринского района,заслуженный коллектива РФ народного творчества “Кыталык” Мегино-Кангаласского улуса

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.