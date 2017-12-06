Спикер Якутской городской Думы дал старт зажжению Новогодней ёлки

1 декабря в рамках VI Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» на площади Орджоникидзе торжественно зажглись огни Первой Новогодней Ёлки страны. Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Хаарчаана и Красавица Зима поздравили всех с наступлением зимних праздников, и началом Нового года.

Несмотря на мороз, красочное новогоднее представление собрало большое количество детей и взрослых, для которых было показано театральное представление с участием сказочных героев. По сложившейся доброй традиции символ холода был передан Чысхааном Деду Морозу из Великого Устюга.

«Зажжение Новогодней Елки в Якутске стало доброй традицией, которой мы официально объявляем приход зимы и новогодних праздников. Сегодня, 1 декабря, мы традиционно зажигаем первую официальную Новогоднюю Ёлку в нашей стране. Это уже стало брендом вечной мерзлоты, холода и северного гостеприимства – ведь зима начинается именно здесь, с Якутии. И отсюда Дед Мороз повезет символ холода – начало Нового года по всем городам России. Я хочу искренне поздравить всех гостей и жителей столицы с наступающим Новым годом и желаю вам счастья, успехов и новогоднего настроения!», — сказал Александр Саввинов.

Затем председатель Якутской городской Думы по доброй традиции под счет «Раз-два-три, елочка зажгись!» дал старт зажжению огней Первой Новогодней Ёлки страны. После чего на площади начался массовый праздничный хоровод с участием сказочных героев, детей и взрослых.