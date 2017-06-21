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21 июня 2017, 19:32
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Спикер: Версия о поджоге урасы в Вилюйске – бред сивой кобылы!

Заинтересованные лица: Это поджог!

Напомним, что утром в воскресенье, 18 июня дотла сгорела ураса Ил Тумэна в местности Хомустах близ Вилюйска, где нынче пройдет республиканский ысыах Олонхо. Не успел развеяться дым от пожарища, как глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ ничтоже сумняше заявил в СМИ, что это поджог. Для пущей важности он сослался на местную шаманку, которая, по его словам, подтвердила, что это был именно поджог. Версию о поджоге с готовностью поддержал и Вячеслав ЯРОЕВ, директор фирмы «Уран», которая возводит целый ряд объектов к ысыаху Олонхо. Таким образом, согласное трио поет о поджоге. Причем, два голоса принадлежат заинтересованным лицам. Другие версии резонансного пожара в СМИ не просочились. Есть ли они в наличии, попытался разобраться SakhaLife.

Молчание на официальном уровне

По нашим данным, глава Винокуров, столь откровенный с прессой, почему-то обошел молчанием тему пожара на планерке в улусной администрации в понедельник, 19 июня.

В тот же день МЧС распространил свою традиционную сводку по техногенным пожарам в республике, происшедшим за выходные. МЧС не рискнул выдвинуть какую-либо версию, ограничившись официальным сообщением:

18 июня 2017 года в 08.27. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строение «Ураса» местность озера Хомустах г. Вилюйска Вилюйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, горело строение по всей площади. В результате пожара строение повреждено по всей площади. Общая площадь пожара — 110,25 кв.м Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено рядом стоящее строение.

Начальник Вилюйской полиции Федот МИХАЙЛОВ, к которому обратился SakhaLife, отказался от каких-либо комментариев, посоветовав дождаться официальной информации.
Зато его поддел в интервью СМИ Вячеслав ЯРОЕВ:

«Наша полиция же решила идти легким путем. Они с самого начала сделали вывод, что, так как ураса сделана из легковоспламеняющегося материала, то возгорание возникло якобы из-за дымокура, с помощью которого мы отгоняли комаров».

Таким образом, только из интервью Яроева стало ясно, что у правоохранительных органов имеется версия о причине пожара как неосторожном обращении с огнем. Ведь именно под это подпадает дымокур, имевший место быть, как невольно признался Яроев.

Яроев намекает, что поджог устроила прокуратура?

«В политике не разбираюсь, я же просто строитель»,

— начал вдруг скромничать перед прессой Яроев.

В простоте этого строителя можно сильно усомниться. Вряд ли простой строитель приезжает в район в компании с чинами от Минкультуры и без всяких конкурсов и тендеров на блюдечке с голубой каемочкой получает муниципальные контракты на 30 миллионов рублей.

«Впрочем, он не думает, что пожар можно объяснить происками политических сил. Скорее всего, причина – элементарная зависть», — продолжает издание. И вопрошает: «Кому выгоден этот пожар?».

«Есть люди… С нами же с осени судятся. Возможно, это и не наши конкуренты… Идет какая-то политическая борьба, в которой нам отводится непонятная роль. В этих политических играх, не только республиканских, но и внутрирайонных, я не силен»,

— делает намеки Вячеслав Яроев.

Непосвященный может подумать, что с Яроевым судятся некие конкуренты. Но на самом деле, это государственные органы — прокуратура и УФАС оспаривают странные муниципальные контракты, заключенные без тендеров, победителем в которых была признана фирма Яроева. Получается, Яроев намекает, что урасу в Вилюйске подожгла прокуратура?

Беспомощные увертки главы и строителя

Эти двое – глава Винокуров и строитель Яроев вопреки действующему законодательству, как полагают УФАС и прокуратура, заключили муниципальные контракты на возведение ряда объектов к ысыаху Олонхо на общую сумму в 30 миллионов рублей. Один из объектов – ураса Ил Тумэна стоимостью в 4 миллиона рублей, сгорела еще до приемки. Как совершенно справедливо подчеркивают и глава Винокуров, и строитель Яроев, материал был легковоспламеняемым. Так что же им помешало отнестись к объектам муниципальной собственности и республиканского значения, более ответственно? Почему же они не установили охрану, хот бы до ысыаха Олонхо? И что это за отмазки о, якобы, поджоге, устроенном злыми людьми? Если это так, то пусть найдут виновных, ведь Яроев с уверенностью называет цвет и марку машины. Но это уже вторично. Главное же, что глава Винокуров и строитель Яроев должны были обеспечить сохранность объектов к ысыаху Олонхо. А все прочие их увертки выглядят беспомощно и недостойно не то что руководителя, а даже просто мужчины.

Спикер: Пятно легло на всех жителей Вилюйского улуса

Далее SakhaLife связался с председателем районного Совета депутатов Вилюйского улуса Гаврилом КОРЯКИНЫМ.

— Прочитав интервью Сергея Николаевича (главы Вилюйского улуса – авт.), я очень удивился. Как можно заявить, что это поджог, не дождавшись итогов проверки? Из-за этих скоропалительных заявлений, считаю, пятно легло на всех жителей Вилюйского улуса. В понедельник, 19 июня я переговорил с начальником Вилюйского РОВД Федотом Прокопьевичем МИХАЙЛОВЫМ. В беседе со мной он сообщил, что отрабатывается версия о неосторожном обращении с огнем. С его слов, как показала проверка, вокруг сгоревшей урасы сохранились следы шести дымокуров, которыми строители отгоняли комаров. В тот день как раз поднялся сильный ветер. Объект был оставлен без охраны. Говорят о том, что к объекту подъезжала машина. По нашим данным, отработаны две машины, которые подъезжали к местности. В них находились представители молодежи, которые приехали ознакомиться, сделали фотографии, и не более того.
Так же я переговорил с еще одним компетентным руководителем силовой структуры. И по моим данным, на сегодняшний день по факту пожара в урасе Ил Тумэна в местности Хомустах города Вилюйска возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Так что версия о поджоге – бред сивой кобылы! Я уверен, что наши вилюйчане на это неспособны. Приехав на святое место, к объектам ысыаха… Обвинения, озвученные главой Вилюйского улуса и руководителем строительной фирмы, оскорбительны для всех вилюйчан и я официально заявляю, что ни одной минуты не верил в них!

Напомним, что силовыми структурами пока не озвучена информация о возбуждении уголовного дела по факту пожара на объекте ысыаха Олонхо в Вилюйске.
SakhaLife следит за развитием событий.

СПРАВКА
Статья 168 УК РФ — Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, —
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

В статье отражена личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из интернета.
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