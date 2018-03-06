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6 марта 2018, 10:30
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Спикер парламента Якутии посетил Алданский район

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Николаевич Жирков 5 марта посетил город Алдан с рабочим визитом.   Целью визита стала подготовка  к Республиканскому Ысыаху Олонхо 2018.

В сопровождении главы района Северина Николаевича Позднякова и Депутата Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александра Николаевича Дудникова спикер осмотрел стадион  Центра  подготовки по лыжным видам спорта. К слову, именно на стадионе во время Ысыаха будут проходить мероприятия V всемирного фестиваля уличного кино.

Почетного гостя встречали  сотрудники Центра в якутских национальных костюмах. На рабочем совещании присутствовали все ответственные в подготовке масштабного мероприятия лица: заместитель министра культуры и духовности РС (Я) Николай Афанасьевич Макаров, руководители служб и отделов администрации района, руководители предприятий и организаций, роспотребнадзора, общественных организаций, департамента образования, службы общепита и здравоохранения.

Александр Жирков  провел небольшой экскурс в историю Ысыаха, его возрождения. Рассказал о праздновании в Мирнинском промышленном районе, где население до сих пор помнит грандиозность праздника. Александр Николаевич обратил  внимание организаторов на особенности Ысыаха Олонхо в Алданском районе:

«Плюсом, бесспорно, является тот факт, что в районе свой местный менталитет, устоявшийся контингент населения. Большинство проживающих родились на Алданской земле и считают себя исконными якутянами, чтят традиции якутского народа и с большим уважением относятся к культуре якутов и эвенков».

«Республика приложит значительные усилия, для того чтобы праздник состоялся. Активно идет работа по привлечению финансов. Будет помощь от Республики в пошиве костюмов, строительстве объектов и т.д. Но главное – это отношение к событию, — подчеркнул спикер парламента. — Оно у каждого внутри, в сердце, в голове. Потому что по своей природе это праздник национальный. От отношения каждого алданца к Ысыаху Олонхо будет зависеть его успех».

Глава Алданского района выразил признательность Александру Жиркову за поддержку идеи проведения Ысыаха Олонхо в промышленном районе, где не было опыта организации подобных мероприятий. Северин Николаевич ознакомил присутствующих с проделанной работой в 2017 году и в первом квартале 2018 год, подробнее остановился на особо значимых мероприятиях: научно-практической конференции, декаде Олонхо, декаде родного языка. Эти события вызвали большой интерес среди населения района и  помогли сформировать понимание сути праздника. На сегодняшний день появилась Концепция Ысыаха Олонхо-2018, которая на днях будет обнародована  в средствах массовой информации. Глава подчеркнул, что мероприятия делятся на культурную  часть и финансовую. А  смета  делится на муниципальный и республиканский бюджеты, а также средства, поступающие из внебюджетных источников. Далее глава детально остановился на каждом разделе сметы.

Заместитель Министра культуры Николай Макаров предоставил информацию о проделанной работе в части культурной составляющей Ысыаха Олонхо-2018. Всего проведено 5 заседаний. Николай Макаров ознакомил  с составом комиссий по культуре. Рассказал о работе режиссерско-постановочной группы под руководством Руслана Тараховского, о создании трех режиссёрско–постановочных групп на территории Алданского района. Впервые в составе групп работают 2 хореографа, отдельно  по эвенкийским и якутским народным танцам. В постановках будут участвовать дети в возрасте от 10 до 16 лет. Из Алданского района — 420 детей, 121 взрослый. Основу составят творческие коллективы. Продолжается работа по привлечению взрослого населения для участия в программе открытия и закрытия. Участие примут 250 человек из Якутска и 80 человек из Нерюнгри, 150-200 человек из Мегино-Кангаласского улуса. Всего на открытии планируется 1500 человек. Культурная программа будет включать 15 республиканских конкурсов и 7 спортивных соревнований. Конные скачки  планируется провести в Мегино-Кангаласском улусе, что как нельзя лучше вписывается в  канву 50 летнего юбилея «Дружбы серпа и молота».

Во время проведения совещания поступили вопросы. Руководитель Роспотребнадзора в г. Алдане Алексей Викторович Селютин задал вопрос когда в Алдан с визитом прибудет Министерство сельского хозяйства согласно протокола М.Д. Гуляева. А.Н. Жирков взял это вопрос под контроль.

Заместитель руководителя якутской общины «Саха Аймах» Анатолий Сивцев  внес предложение о включении общины в состав оргкомитета, на что тут же получил одобрение. Обеспокоенность  в вопросах размещения гостей выразила  начальник Департамента образования Елена Хрущ. Отсутствие уточненных списков, необходимого спального инвентаря  вызывают тревогу.  В Амгинском районе есть 850 раскладных кроватей, которые должны передать в Алдан. Практически половина подлежит ремонту. Вопрос так же поставлен на контроль.

После совещания спикер проехал в общежитие Алданского политехникума, где посмотрел жилой фонд планируемый для размещения гостей. Директор  Лилия Михайловна Иванова доложила о состоянии дел на текущий момент, о выполнении пунктов протокола от 12 января, о требованиях Роспотребнадзора. Алданский политехникум готов разместить 350 гостей,   «Работа по подготовке помещений общежития идет полным ходом, — заверила Лилия Иванова. — группы  мастеров ЖКХ Алданского политехникума, во время производственной практики занимаются сантехническими работами уже сейчас сейчас. Все упираеся в финансирование. Очень надеемся, что полное финансирование будет доведено до нас в ближайшие сроки и мы в установленные сроки будем готовы встретить гостей».

Руководители осмотрели  место проведения Ысыаха Олонхо. Несмотря на то, что с первого взгляда местность выглядит весьма компактно, это несет свои удобства, одно из которых — близкое расположение Центра подготовки по зимним видам спорта. Во-вторых, именно с этой местности открывается прекрасный вид на город, который во время проведения Ысыаха будет утопать в зелени, радуя глаз своими разноцветными как на лубочной картинке крышами и голубыми горами на заднем плане, верхушки которых еще будут покрыты снегом. А в-третьих, построенные объекты останутся на местности, где уже сегодня  разворачивается строительство горно-лыжной трассы и алданцы надеются¸ что место, освященное на Ысыахе Олонхо, станет самым любимым для всех якутян местом семейного отдыха.

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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