Спикер Александр Саввинов: Участники выставки «Ветеранское подворье» — труженики и пример для подражания

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов стал гостем ежегодной выставки-ярмарки «Ветеранское подворье», которая 23 августа уже в семнадцатый раз прошла в ЯГСХА. В своем выступлении он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо вывести мероприятие на новый уровень — увеличить число участников.

«Выставка удивила меня не только обилием и разнообразием экспонатов, но прежде всего — творческим и нестандартным подходом участников. Вы — настоящие труженики, которые с любовью относятся к своей земле, стремятся подавать пример ведения подсобного хозяйства. Хочется, чтобы именно на вас ориентировались молодые люди. Если ваш опыт соединить с их задором, энергией, то «Ветеранское подворье» удастся вывести на новый уровень. Хочется, чтобы в последующие годы ярмарка проходила на центральных площадях столицы, привлекала большее число участников и гостей», — подчеркнул Александр Саввинов.

В «Ветеранском подворье-2018», которое прошло под девизом «Я люблю свою землю», приняли участие представители 15 округов и пригородов Якутска. Основным организатором мероприятия выступил Якутский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.