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Столица
11 июля 2018, 10:56
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Спикер Александр Саввинов провел встречу с жителями микрорайона Мерзлотная

10 июля в микрорайоне Мерзлотная прошла встреча председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова с горожанами. Жителей интересовало несколько моментов: ремонт дорог, устранение заболачивания местности, защита лесного массива и капитальный ремонт жилых домов.

Наиболее активными жителями оказались Николай Григоренко, Надежда Колесникова и Александра Аптекман. Ими было озвучено несколько предложений по решению проблем, в том числе – строительство тротуаров, отсыпка глиняной массой заболоченной местности.

Александр Саввинов дал поручение управлению Сайсарского округа и представителям администрации городского округа досконально вникнуть во все вопросы и приступить к их максимально возможному и скорейшему разрешению. В частности — ремонт и реконструкция дорог запланированы здесь на 2020 год, строительство спортплощадки запланировано в этом году, специалистам поручено оперативно просчитать стоимость работ по осушению.

Александр Саввинов прокомментировал, что начавшиеся объезды связаны с подготовкой программы по развитию пригородов и окраин, ведь проблем достаточно. Часть из них уже есть в проекте, но они требуют внимательной проработки. «Любая власть должна слышать людей, чтобы качество их жизни улучшалось», –отметил Александр Саввинов.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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