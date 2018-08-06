Спикер Александр Саввинов: Прибытие первого пассажирского состава в Нижний Бестях — историческое событие

Прибытие первого пассажирского поезда на железнодорожную станцию «Нижний Бестях» — это историческое событие в развитии республики. Такое мнение высказал председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, принявший участие в торжественной встрече агитпоезда «Комсомольская правда» 5 августа в Мегино-Кангаласском улусе.

«Мы стали свидетелями знаменательного события и значительного шага вперед в развитии транспортного комплекса региона. Строительство Байкало-Амурской и Амуро-Якутской магистралей — пример трудового героизма молодых парней и девушек, многие из которых сегодня находятся здесь, в Нижнем Бестяхе.

Агитпоездом приехали комсомольцы из разных регионов нашей страны, а также из Южной Якутии. Я более пяти лет проработал в Нерюнгри директором школы, секретарем горкома ВЛКСМ, затем — заведующим отделом учащейся молодежи Якутского обкома ВЛКСМ. Радостно наблюдать, что многие из моих учеников и товарищей нашли свое место в жизни и приносят огромную пользу республике и всей стране», — отметил Александр Саввинов.

Напомним, торжественное прибытие агитпоезда «Комсомольская правда» прошло в рамках празднования 100-летия Комсомола и Дня железнодорожника. В мероприятии приняли участие ветераны строек БАМ и АЯМ, руководство республики, жители Мегино-Кангаласского улуса.