Спикер Александр Саввинов пожелал всем доброй воли на одноименной аллее

20 июля состоялось открытие еще одного необычного уголка столицы республики — Аллеи доброй воли.

Территория украшена арт-объектами «Роза ветров» и «Мечтай, воплощай, предлагай!», а также цветниками и прекрасными кованными работами.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов поздравил якутян от лица руководства города с открытием этого с любовью сделанного объекта: «В рамках Года новаторства по семи направлениям будет реализовано порядка 600 дел. Все они направлены на развитие города, безопасности, комфорта и уюта горожан. Здесь изображен девиз «Мечтай, предлагай, воплощай!» Действительно, власть должна уметь слышать жителей города. И ваши предложения по народной программе, народному бюджету вместе воплощать единой командой».

Интересно, что скамейка «Мечтай, воплощай, предлагай!» создана с целью обратной связи с жителями города. Каждый горожанин может написать письмо с предложениями или идеями и бросить его в почтовый ящик. Все содержимое потом доводится до руководства города.