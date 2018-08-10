Спикер Александр Саввинов обсудил развитие ЖКХ Якутска с руководителями управляющих компаний

Деятельность по благоустройству, созданию комфортной городской среды должна особенно активно вестись в пригородах Якутска, а также в округах, где сохраняются наиболее серьезные проблемы. Об этом заявил председатель Гордумы Александр Саввинов на встрече с руководителями управляющих компаний столицы.

«Якутск в плане коммунального обслуживания, учитывая даже наши климатические особенности, довольно сложный муниципалитет. Однако за последние годы удалось добиться многого. Это заметно даже по тем проблемам, которые сегодня ставят перед нами жители. Если раньше речь шла в основном о ликвидации наледей, вывозе мусора, то сейчас люди говорят о комфортной городской среде, дальнейшем развитии инфраструктуры. Управляющие компании должны пересматривать подходы к своей деятельности в связи с изменением запросов населения», — сказал Александр Саввинов.

Председатель городской Думы подчеркнул, что для всех территорий столицы должны быть установлены единые стандарты: «Неправильно, когда те, кто проживает в центре Якутска имеют больше возможностей, чем население пригородов или, например, Сайсарского, Строительного округов. Мы должны уже сегодня стремиться к тому, чтобы комфортно себя ощущали все, независимо от того, где человек находится».

Саввинов напомнил, что депутаты столицы первыми стали поднимать вопросы ремонта дорог, внутриквартального благоустройства.

«В нынешнем созыве работают 30 депутатов, представляющих 5 политических партий. Этих людей с разными взглядами и позициями по ключевым вопросам удалось объединить в одну команду. Дума совместно с Окружной администрацией принимает решения, направленные на развитие города. Удалось добиться двукратного увеличения объема средств, выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня до 18% муниципального бюджета направляется на эти цели», — сообщил он.

Представители управляющих компаний задали Александру Саввинову вопросы, касающиеся действующих тарифов на коммунальные услуги, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, работы с населением.