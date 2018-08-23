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Спикер Александр Саввинов: Курская битва продемонстировала всему миру стойкость и героизм нашего народа      

Длившееся 50 дней сражение на Курской дуге стало примером мужества и героизма советских солдат и офицеров, всего народа, который не склонился перед фашистскими захватчиками. Об этом в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине победы в битве, сказал председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

«Благодаря стойкости и героизму советских солдат, талантам военачальников мы выиграли битву, которая стала переломной в Великой Отечественной войне. Именно после кровопролитного сражения на Курской дуге немецко-фашистские захватчики начали полномасштабное отступление. Сегодня мы отдаем дань памяти великим сынам нашей родины. Дорогие ветераны, вы учите нас побеждать. На вашем беспримерном подвиге воспитано наше поколение. И мы должны быть достойными этой Победы«, — отметил Александр Саввинов.

Участник Великой Отечественной войны, почетный председатель Совета ветеранов войны и труда Якутска Михаил Попов поблагодарил собравшихся за то внимание, которое сегодня уделяется событиям тех дней: «В 1943 году мне было всего 19 лет. Как раз при отступлении из-под Харькова попал в Обоянский район Курской области, но мне не удалось участвовать в сражении. Однако очень хорошо помню День Победы. Сердечно благодарю всех, кто хранит память о героях тех дней. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо».

После приветственных речей собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу «Воинам-победителям».

Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943 года с массированного наступления немецко-фашистских войск.

Фашистами было стянуто в район Курской дуги 19 танковых дивизий. Общее число войск Вермахта составляло 50 дивизий. Общая численность вражеских войск доходила до 900 тысяч солдат.

После недели упорных оборонительных боев наступление врага удалось остановить. Но противник прорвался на некоторых участках до 30 км за линию фронта.

12 июля под Прохоровкой (в 56 км от Белгорода) произошло величайшее танковое сражение. С обеих сторон участие принимало до 1300 танков и самоходных орудий. Битва стала еще одним примером героизма советских воинов. В тот же день Красная Армия перешла в контрнаступление. Потери вермахта живой силой составили до полумиллиона человек.

Разгром немецких войск повлиял и на международную ситуацию, создав предпосылки для выхода из Второй мировой войны союзницы Германии Италии.

Курская дуга 1943-го ознаменовала коренной перелом в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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