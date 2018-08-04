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Спикер Александр Саввинов: К 1 сентября в столичных школах появится более 1100 дополнительных мест

В Якутске к началу нового учебного года будет создано более 1100 дополнительных мест для школьников младших классов. Об этом сообщил председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов по итогам объезда зданий, где в скором времени откроются учебные площади.

Председатель Гордумы посетил корпус № 8 в 203 микрорайоне, где идет перепланировка второго этажа жилого дома – учебная площадь займет более 700 кв. м. Все помещения приводятся в соответствие санитарным и противопожарным нормам. Здесь будет создано 120 учебных мест для школы № 33.

Продолжается ремонт в здании Якутского педколледжа на улице Орджоникидзе, 3, где планируется открыть 150 учебных мест для начальной школы.

Идёт капремонт в здании по ул. Кирова, 15, которое было передано городу в безвозмездное пользование. Здесь разместится Технический лицей, а первый этаж отведут под дополнительные учебные места начальным классам СОШ № 17. Стоимость строительно-монтажных работ в здании составила 18 млн рублей, в том числе 15 млн рублей было выделено на ремонт, 3 млн рублей – на оснащение необходимым оборудованием.

Кроме того, реконструируется помещение в многоквартирном жилом доме на улице Чайковского, 117/2. Здесь будет создано 240 учебных мест для СОШ № 25 и СОШ № 20.

«В рамках исполнения Якутской городской Думой контрольных полномочий мы вместе с членами комиссии по социальной политике проверили ход работ. Напомню, на четырех объектах будет создано 1112 мест для учащихся начальных классов, что полностью закроет существующую потребность, которая составляет 850 мест. По итогам объезда можно с уверенностью заявить, что 1 сентября новые помещения примут учащихся», — отметил Александр Саввинов.

По его словам, на июльской внеочередной сессии Якутской городской Думы было принято решение о выделении около 350 миллионов рублей для выкупа зданий под создание дополнительных ученических мест для начальной школы.

Напомним, 1 сентября в Якутске за парты сядут более 43 тысяч школьников, на одну тысячу больше, чем в 2017-2018 учебном году. В связи с этим городские власти, помимо строительства новых школ, ведут работу по созданию дополнительных учебных площадей. В настоящее время в Якутске идёт возведение зданий СОШ № 6, СОШ № 25, «Айыы кыһата» и СОШ № 35.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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