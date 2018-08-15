Спикер Александр Саввинов: Городские власти продолжат активно развивать агропояс Якутска

Развитие столичного агропояса не только увеличит инвестиции в сельское хозяйство, создаст условия для поддержки местных производителей, но и повлияет на качество жизни людей в пригородах Якутска. Об этом во время посещения Тулагино-Кильдямского наслега заявил председатель городской Думы Александр Саввинов.

«Руководство Якутска, безусловно, будет продолжать политику, направленную на поддержку и развитие агропояса. Так как это напрямую влияет на уровень жизни людей. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы человек, независимо от того, проживает он в центре столицы или в пригороде, не чувствовал себя в чем-либо ущемленным. Установление для всех территорий единых стандартов в благоустройстве, создании комфортной среды — значимое направление, которому уделяется и будет уделяться пристальное внимание», — сообщил Александр Саввинов на встрече с активом и жителями наслега.

Как сообщалось ранее, в течение 2019-2022 годов власти Якутска планируют запустить 17 проектов в рамках направления «Агропояс Якутска», общий объем финансирования которых оценивается в 1,2 млрд рублей. В 2018 году будет сделан упор на разработку бизнес-планов и реализацию проектов, инициированных гражданами. С 2019 года планируется начать осуществление проектов в полном объеме.

Также во время беседы люди задали председателю Якутской городской Думы интересующие их вопросы, которые касались обеспечения ученическими местами, работы местного стационара, возможности строительства больницы и автозаправочной станции.

Александр Саввинов обстоятельно разъяснил позицию Думы по ключевым моментам, а также рассказал о мерах, предпринимаемых городскими властями по основным направлениям развития пригородов.

«Якутск должен оставаться примером для всех муниципалитетов республики. Для этого сегодня предпринимаются значительные усилия. Например, в 2017 году по федеральной программе «Комфортная городская среда» столица получила около 100 млн рублей. В 2018 году было выделено только 47 млн, но есть понимание, что темпы работы по данному направлению снижать нельзя, поэтому в местном бюджете на этот год было заложено 58 млн», — сказал Саввинов.

Кроме того, председатель Гордумы отметил значимость участия самих жителей в решении городских проблем. В качестве примера он привел программу «Народный бюджет», благодаря которой удалось реализовать 171 социальный проект.