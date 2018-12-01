Спешите на выставку-ярмарку меха «Тепло Якутии» в Триумфе

Ярмарка «Тепло Якутии» в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Якутске проходит впервые.
Вчера, 30 ноября состоялось открытие с участием российского модельера, дизайнера Ирины Крутиковой, которая представила 3 шубы из своей коллекции.
Также, на мероприятии приняли участие министр предпринимательства и развития туризма Ирина Высоких и заместитель председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров.
Представлены эксклюзивные шубы высокого качества. Выбрать есть из чего: шубы из меха норки, лисы, нутрии, мутона, песца и бобра, разнообразие фасонов – от классических до оригинальных трендовых моделей.
Участниками выставки-ярмарки стали местные производители, а также народные умельцы, занимающиеся изготовлением сувениров и аксессуаров.
Шубы, шапки, унты, сувениры, новогодние подарки и ювелирные изделия якутских мастеров – всё в одном месте, 2 этаж ЦСП «Тримф».
Анастасия Оглы
юнкор Кэскил,
Детский пресс-центр фестиваля