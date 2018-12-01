Спешите на выставку-ярмарку меха «Тепло Якутии» в Триумфе

Ярмарка «Тепло Якутии» в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Якутске проходит впервые.

Вчера, 30 ноября состоялось открытие с участием российского модельера, дизайнера Ирины Крутиковой, которая представила 3 шубы из своей коллекции.

Также, на мероприятии приняли участие министр предпринимательства и развития туризма Ирина Высоких и заместитель председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров.

Представлены эксклюзивные шубы высокого качества. Выбрать есть из чего: шубы из меха норки, лисы, нутрии, мутона, песца и бобра, разнообразие фасонов – от классических до оригинальных трендовых моделей.

Участниками выставки-ярмарки стали местные производители, а также народные умельцы, занимающиеся изготовлением сувениров и аксессуаров.

Шубы, шапки, унты, сувениры, новогодние подарки и ювелирные изделия якутских мастеров – всё в одном месте, 2 этаж ЦСП «Тримф».

Анастасия Оглы

юнкор Кэскил,

Детский пресс-центр фестиваля