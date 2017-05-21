Спешите на речные круизы «Две столицы»

Маршрут Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Валаам – Санкт-Петербург (2 дня) «Две столицы» (прежнее название «Анатолий Папанов») – комфортабельный, модернизированный трехпалубный теплоход 588 проекта, построенный в Германии и оснащенный современным навигационным оборудованием.

На борту имеется большое количество кают разных категорий: от эконом-класса до кают категорий «Люкс» и просторных кают «Панорама». Тема круизов теплохода: путешествие между столицами. Фирменный маршрут также отражен в дизайне внутренних помещений.

На борту проводятся ежедневные тематические музыкальные программы «вживую» и по радио для взрослых и детей; специальные программы при отправлении теплохода в круиз, познавательные беседы по истории России; КВН в каждом круизе, специальная детская анимация, призы и сюрпризы. Для всех гостей: просторные прогулочные палубы и уютные каюты.

На теплоходе также есть именные каюты: Люксы «Петр Первый», «Юрий Долгорукий» и «Панорама» – «Екатерина Великая» и «Иван Грозный», а каюты других категорий будут оформлены детскими рисунками по московским и петербургским мотивам. На теплоходе в ресторане «Летний сад» туристам предлагается выборное меню из блюд русской кухни с «московским» и «ленинградским» акцентом.

По окончании каждого круиза туристов ждет капитанский ужин с особым фирменным меню «Двух столиц». В концертном зале-баре «Парк им.Горького» всегда в наличии фирменные коктейли и вкусные напитки, а в салоне-библиотеке «Старый Арбат» туристов ждет теплая уютная атмосфера и интересные книги московских и ленинградских авторов.

К услугам туристов на борту: ресторан «Летний сад» на главной палубе на 100 посадочных мест; концертный зал-бар «Парк им.Горького»; салон-библиотека «Старый Арбат»; медицинский пункт; солярий на свежем воздухе.

Остановка Прибытие Отправление Описание Москва 27.06.2017 16:00 Регистрация на борту теплохода. Отправление теплохода в рейс.

Мышкин 28.06.2017 17:00 28.06.2017 20:00 Пешеходная экскурсия по городу с посещением Успенского собора, музея «Русские валенки», «Дома ремесел», старой мельницы. – Пешеходная экскурсия по городу с посещением Успенского собора, музея «Русские валенки», «Дома ремесел», старой мельницы.

Кузино 29.06.2017 13:30 29.06.2017 14:00 Автобусная экскурсия В Кирилло-Белозерский монастырь. – Автобусная экскурсия Ходовой день 30.06.2017 30.06.2017 День на борту.

Валаам 01.07.2017 16:00 01.07.2017 20:30 Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама» Пешеходная экскурсия, построенная на стремлении показать и раскрыть редкостную гармонию дикой, суровой северной природы и строгий подвижнической иноческой жизни.

Маршрут экскурсий проходит по трем валаамским скитам: Воскресенскому, Гефсинскому и Коневскому. Воскресенский и Гефсиманский скиты с их своеобразным архитектурно-ландшафтным решением образуют знаменитую «Валаамскую Палестину», расположенную в западной части о. Валаам, неподалеку от причала круизных теплоходов в Большой Никоновской бухте.

В районе удаленных внутренних Игуменских озер и Коневского скита гостей ожидает встреча с совсем другим по своему характеру уголком Валаама – необыкновенно тихим и прикровенным. Именно здесь располагалась некогда пустынька отшельника Дамаскина – будущего знаменитого Валаамского игумена. Всегда ровная водная гладь, отражающая густой хвойный лес, дубровая аллея, образующая прозрачную шелестящую арку, деревянные мосточки, соединяющие низкие берега, густой, целительный напоенный ароматом можжевельника воздух — все это создает особую умиротворяющую атмосферу.

Заканчивается экскурсия «Скиты Валаама» у монастырской фермы, с конца XIX столетия и до наших дней снабжающей обитель превосходными молочными продуктами. Рассказ экскурсовода коснется вопросов хозяйственной и экономической жизни обители. Здесь же гости узнают поразительную историю самого последнего из скитов «Старого Валаама» – Смоленского, освящение которого состоялось летом 1917 г. Особое место в экскурсии уделяется знакомству с уникальным природным комплексом Валаамского архипелага, его флорой и фауной. — Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама» Санкт-Петербург 02.07.2017 09:00 02.07.2017 23:59 Автобусная экскурсия по городу Автобусная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости. — Автобусная экскурсия по городу Санкт-Петербург 03.07.2017 14:00 Стоимость на 1 человека 26800 р. В стоимость включено: Проживание в каютах соответствующей категории, питание, постельные принадлежности, экскурсионная программа, развлекательная программа и путевая информация на борту

http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news