Театральной сенсацией для поклонников искусства в Алдане стала премьера спектакля «Марина» по творчеству Марины ЦВЕТАЕВОЙ. Спектакль в исполнении народного коллектива «Образ» дебютировал 25 апреля на сцене Театра юного зрителя.

«Спектакль «Марина» — новая веха народного театра «Образ», — рассказала главный режиссер Театра юного зрителя и режиссер постановщик спектакля Елена ВОРОНКОВА. — Год назад мы заговорили о поэзии Марины Цветаевой, о ее судьбе, как женщины и поэта. Спектакль «вынашивали» долго, выбирали стихи из богатейшего наследия Цветаевой. Спорили, читали, слушали и с волнением, и трепетом приступили к постановке. Каждая репетиция — новое погружение в творчество и судьбу Марины, вопросы-ответы и радость от совместного творчества».

Над постановкой в течение года сплоченно работала целая команда. Зрители по достоинству смогли оценить пластическую линию спектакля, мастерски выстроенную хореографом Изабеллой ЛЕНЬ и актрисой Ириной ДЕГТЯРЕВОЙ. Звуковое и музыкальное сопровождение талантливо подобрала звукооператор Светлана ДУБОВИЦКАЯ. А главный труд, позволивший донести строчки стихов до самой глубины души зрителя, лег на плечи актеров.

Мужская составляющая труппы: Андрей МУРАТОВ, Антон ЛИСИН, Евгений ПИКАЛОВ и Николай НЕМЧИНОВ стали символичным отголоском времени. Прочтением стихов Цветаевой показали гражданскую позицию поэтессы.

А прекрасная половина «Образа» Роза ВОРОНКОВА, Светлана ВЫШАР, Наталья МИРОНОВА, Олеся ЗУБОВА, Марина КОВАЛЬЧУК и Наталья ШПАКОВСКАЯ проникновенно, с присущей им искренностью, читали стихи Цветаевой — известные и те, с которыми познакомились в ходе постановки.

В спектакле «Марина» дебютировали пришедшие в труппу новички Наталья Шпаковская, Николай Детков и Марина Ковальчук. Для них премьера стала особенно волнительной. «Если честно, я на этот час очутилась в том далеком времени, когда стихи заворожено слушали. И читали так, словно проживали жизнь. В том времени, когда стихи были средством выражения мыслей, протестов, любви. Каждый стих из постановки мы прожили внутри себя», — поделилась эмоциями Наталья Шпаковская.

Премьера совпала с днем рождения Елены НОВОСЕЛОВОЙ, одной из опытнейших актрис. В 1986 году она пришла в ТЮЗ. А для артиста нет лучшего подарка, чем аплодисменты зрителей.

Зрители смотрели постановку на одном дыхании. Создалось ощущение, что вначале спектакля вдохнули, а выдохнули в финале. Настолько соскучились по хорошим стихам, классике, профессиональному декларированию.