Спецоперация мужчин в форме: якутянок приятно удивили

Такого рейда ждут все женщины каждый год. Приятная традиция полицейских выходить в патруль с цветами соблюдается и в самом холодном регионе страны. Живые тюльпаны с поздравлениями от мужчин в форме согреют любое женское сердце. В ответ полицейским хватит и простой улыбки.

Александр Скрябин. Врио заместителя командира ОБ ППСП МУ МВД России «Якутское»: «с 8 марта всех поздравляем женщин, желаем здоровья, счастья, весенней красоты и от лица отдельной патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» всем желаем счастья, здоровья, ну и всего-всего наилучшего».

Не забыли поздравить правоохранители и своих коллег. Торжественную часть праздника открыл начальник городской полиции Николай Кульбертинов.

Николай Кульбертинов. Начальник МУ МВД России «Якутское»: «женщина сильна своей семьей. Хочется, чтобы у вас в семье все было хорошо, мир, да лад, чтобы дети радовали. Хочется пожелать неиссякаемой энергии, чтобы в будущее смотрели с оптимизмом. Несмотря ни на что жизнь прекрасна, поэтому чтобы все ваши планы сбывались.»

После поздравительных слов в программе — награждения победителей. Накануне перед праздником женщины в погонах соревновались в одном из самых мужских состязаний — в стрельбе по мишеням из пистолета Макарова.

Самая меткая служительница закона набрала 37 очков. Кроме того, правоохранители показали мастерство в сборке и разборке оружия. Лучший результат среди женщин — 10,41 секунды.