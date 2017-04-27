Специалисты «Якутскэнерго» рассказали о правилах безопасной эксплуатации энергоустановок

В рамках ежегодного месячника охраны труда представители ПАО «Якутскэнерго» рассказали своим потребителям об энегобезопасности при работе с объектами генерации. Встреча с руководителями предприятий прошла в администрации Горного улуса.

Начальник Горного участка Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Розалия Павлова рассказала о нормах охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электроустановок на предприятиях, а также об обеспечении безопасности командированного персонала, в том числе сотрудников энергокомпании, во время работы на объектах.

Одним из главных вопросов встречи стало выполнении правил техники безопасности при эксплуатации резервных источников питания (переносные бензиновые, дизельные и газовые генераторы). Дело в том, что автономный генератор питания при неправильном подключении может не только стать очагом пожара и нанести электротравмы. Неправильное подключение оборудования может обернуться выходом из строя оборудования «Якутскэнерго» и травмированием персонала, работающего на ЛЭП и трансформаторных подстанциях энергокомпании. Энергетики напомнили о необходимости согласовывать со специалистами установку и схему присоединения таких источников электропитания, а также о соблюдении правил безопасности в вопросах заземления установок и их дальнейшей эксплуатации.

«Якутскэнерго» регулярно проводит семинары по электробезопасности для предприятий. В компании разработана специальная памятка, которая размещена на сайте http://yakutskenergo.ru/privat_pers/electrical-safety.php.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.