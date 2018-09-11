Специалисты Якутскэнерго приняли участие в фестивале #ВместеЯрче

Специалисты Энергосбыта и управления технологического присоединения Якутскэнерго приняли участие в акции «День грамотного потребителя», которая прошла в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в центре Якутска на площади Орджоникидзе.

Жители Якутска несмотря на дождь и ветер получили консультации специалистов по начислениям квартплаты, адресным субсидиям, капремонту, оплате за энергоресурсы через сервис «Личный кабинет» на сайте Якутскэнерго, поверке и замене приборов учета электроэнергии, технологическому присоединению.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Данил Саввинов вручил генеральному директору Якутскэнерго Александру Слоику благодарственное письмо от Правительства РС(Я) за активное участие в энергопросветительской работе. Якутскэнерго одной из первых компаний поддержала фестиваль #ВместеЯрче, и в самых различных формах популяризует энергоэффективные технологии.