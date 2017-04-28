 Специалисты «Якутскэнерго» ответили на вопросы якутян

ПАО «Якутскэнерго» провело акцию, во время которой жители г. Якутска получили ответы на интересующие их вопросы энергоснабжения и по другим аспектам деятельности энергокомпании. Мероприятие прошло в здании исполнительной дирекции «Якутскэнерго», в канун Дня Республики Саха (Якутия) в рамках Общереспубликанского дня приема граждан.

Консультации провели специалисты Департамента правового обеспечения, Департамента технологического присоединения, Департамента управления персоналом и Энергосбыта. Якутяне получили компетентные, исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с технологическим присоединением, учетом энергоресурсов, порядком расчетов за коммунальные услуги, регистрацией в личном кабинете.

Энергетики подготовили памятки с ответами на часто задаваемые вопросы, которые вручили потребителям.

«Якутскэнерго» ведет постоянный диалог с клиентами по актуальным вопросам энергообеспечения, разъяснению норм законодательства, регулирующего взаимоотношения потребителей и поставщиков ресурсов. В частности, потребители имеют возможность обратиться за консультацией к энергетикам через личный кабинет, сайт энергокомпании, контакт-центр, а также во время прямых радиоэфиров. Проведение данной акции стало очередным шагом, направленным на повышение уровня информированности населения по вопросам энергоснабжения.

Напомним, потребители могут направлять обращения через сайт «Якутскэнерго» (вкладка на главной странице «Задать вопрос энергетикам) по адресу: http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php