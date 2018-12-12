Специалисты Сахаэнерго провели уроки по энергобезопасности для школьников 

Увлекательный урок по энергобезопасности провели сотрудники Сахаэнерго для учеников 6 «а» школы №8 г. Якутска.

Занятие прошло в виде занятного квеста, который включал в себя викторину на знание основ электробезопасности, ситуационные задания по безопасному нахождению возле энергообъектов и игровое разъяснение, как правильно вести себя рядом с оборванным электрическим кабелем. Ребят также научили безопасному обращению с электроприборами в домашних условиях.

Совместно с шестиклассниками в квесте приняли участие воспитанники специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I вида для глухих детей. Полезную и важную информацию слабослышащие школьники получили с помощью сурдопереводчика.

Активное участие в викторине, правильные действия в ситуационных заданиях и неподдельный интерес в глазах детей доказывают, что именно игровая подача информации по энергобезопасности усваивается лучше всего, может сохранить здоровье и спасти жизнь.