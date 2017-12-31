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Специалисты приступили к работам по восстановлению электроснабжения в поселке Березовка

31 декабря в 8.30 (якт) в поселок Березовка Среднеколымского улуса вертолетом доставлен  дизельный генератор мощностью 100 кВ, электрооборудование, бригада специалистов АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы РусГидро») в составе четырех человек. Энергетики приступили к работам по восстановлению электроснабжения поселка.

В 11.45 (якт) в Березовку прибыл еще один рейс вертолета авиакомпании «Полярные авиалинии» из Среднеколымска со вторым дизельгенератором 100 кВ, материально-техническими ресурсами и тремя специалистами «Сахаэнерго».

С помощью резервных источников питания электричество подается на две котельные Березовки и частично в жилые дома. Поселок обеспечен запасами топлива, теплоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.

Напомним, что поселок Березовка Среднеколымского района с населением более трехсот человек был обесточен поздним вечером 29 декабря из-за пожара, произошедшего на дизельной электростанции «Сахаэнерго». Из-за сложных метеоусловий специалисты компании с необходимым дизельгенераторным оборудованием практически сутки ожидали вылета из Среднеколымска.

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Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго».
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