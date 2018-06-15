Специалисты ЦЭС выявляют факты хищения электроэнергии

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»провели 698 рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии во всех энергорайонах Центральной Якутии.

С января по май энергетики составили 134 акта о самовольном подключении к электрическим сетям. Общий объем ущерба составил 2 671000 рублей.

«Рейды проводятся ежемесячно. Кроме того, работники электросетевого предприятия проводят разъяснительные беседы с правонарушителями, объясняют правила технологического присоединения, рассказывают об опасностях, которые несет самовольное подключение к электрическим сетям», – рассказал начальник Оперативно-диспетчерской службы Сергей Федоров.

В результате хищений электроэнергии происходят перепады в сети, из-за чего выходит из строя бытовая техника потребителей, повышается вероятность возникновения аварийных отключений и возгораний. Кроме того, многократно повышается риск поражения электрическим током не только самих расхитителей, но и граждан.

Обо всех фактах самовольного подключения к электрическим сетям, а также случаях повреждения электросетей или угрозе их повреждения в городе Якутске следует сообщать в диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (411 2) 21-55-68; по телефону доверия +7 (411 2) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, +7 (411 2) 498-498; в улусах – в местный район электрических сетей.