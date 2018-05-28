Спасти от инсульта можно!

Мы радуемся жизни, вдохновляясь большими и маленькими победами, работаем, забывая об отдыхе, строим планы, беспечно полагая, что жизнь вечна…

Вот и Иван Иванович, мужчина слегка за шестьдесят, считающий себя по большому счету здоровым и сильным, меня познакомили с ним врачи отделения неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, о здоровье не задумывался. И вдруг почувствовал себя плохо. отказали левая нога и рука, стянуло лицо, язык не слушался, Иван Иванович испугался…

— Это был приступ инсульта, вызвали «скорую», и через 5 минут он был у нас, — говорит Нина Афанасьевна ВАСИЛЬЕВА, заведующая отделением. — Гипертоник с большим стажем, любитель жирных национальных блюд, диету не соблюдал, повышенный вес. Говорит, что начал заниматься физкультурой, ходил в парке в течение часа в темпе прогулочного шага, начал сбавлять вес. За полгода сбросил два килограмма. Это хороший результат. За давлением, к сожалению, не следил, нерегулярно принимал назначенный врачом препарат. Недавно решил, что может обходиться без таблеток, и в результате — инсульт, резкий подъем артериального давления, сужение сосудов. Возможно, повлияла погода: это было время ледохода. Весной мы обычно наблюдаем резкий скачок острых нарушений. У пациента на фоне подъема давления отрывается бляшка и закупоривает сосуд. В данной ситуации необходимо было растворить образовавшийся тромб. Ивану Ивановичу повезло, «скорая помощь» сработала очень быстро, и мы смогли тут же провести ему тромболитическую терапию, хорошо, что противопоказаний у пациента не оказалось. Смысл тромболитической терапии в том, чтобы успеть принять меры в течение «терапевического окна», а это 3-3,5 часа. Сосуд открылся, пошел поток крови. Сутки провел в реанимации, и, благодаря тому, что все было сделано своевременно, все обошлось, он хорошо идет на поправку.

— Как Вы себя чувствуете? — спрашиваю я Ивана Ивановича, заглянув в палату.

— Сейчас уже лучше, — говорит он. — Спасибо огромное врачам. Давление у меня всегда было высокое, доходило до 160-170. Приступ случился неожиданно. Часов в 11 я почувствовал, что не слушается леваянога, попытался достать рукамидо носа, правой достал, левой не смог. К, счастью, в это время пришла дочь и вызвала скорую. Минуты через три приехала бригада, сделали укол и забрали сюда. Я думал, все пройдет, но лучше не стало. Говорить я не мог, отнялась левая нога, потом и рука. Сейчас я немного хожу, левую руку начал поднимать.

— Лицо вроде нормальное? — спрашивает он у меня. — Левая сторона была скошена, поэтому дочь, видимо, сразу поняла, что со мной что-то не то.

— Нормальное, — успокаиваю я.

Да, задержись «скорая» или окажись у мужчины какие-то противопоказания к тромболитической терапии, все могло быть гораздо хуже.

— Теперь-то уж точно будете следить за своим давлением и выполнять все рекомендации врачей, — говорю я, прощаясь, а он в ответ улыбается.



ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОМНИТЕ: при внезапном перекосе лица, появлении слабости или онемения конечностей на одной половине тела или нарушений речи, то есть при внезапно возникших симптомах инсульта, следует немедленно вызвать «скорую помощь» и настаивать на госпитализации.

Если успеть в течение 3-х часов с момента начала приступа инсульта доставить больного в стационар, то есть большая вероятность того, что удастся спасти его и уменьшить степень осложнения.

Промежуток времени в три часа от начала приступа инсульта назван в медицине «терапевтическим окном». Это промежуток времени, в течение которого можно оказать эффективную помощь в стационарных условиях.