«Спасите нас от злых собак!» Острая проблема бездомных животных

Ежегодно в республике встает проблема бродячих животных. С наступлением весны горожане опасаются случаев нападения агрессивных собак.

«Моей дочери 15 лет. Я каждый раз даю ей какой-нибудь предмет с собой или палку, но она все равно боится бродячих собак. Стаи собак – опасность для всех нас. Конечно, она ходит только по дорогам. По всяким закоулкам она не ходит. Каждый раз выход на улицу – стресс для моей дочери», — рассказывает житель 17 квартала Якутска Николай БОБКОВ.



Переполненные мусорные контейнеры, где кормятся бродячие собаки – увы, стали привычными для жителей Якутии. По словам жильцов, в 17 квартале Якутска регулярно с приходом весны сбиваются в стаи собаки и нападают на прохожих. Люди считают, что без палок или любых других приспособлений выйти на улицу просто невозможно.

Чтобы предотвратить случаи нападения бродячих собак на людей, администрация столицы направляет подрядные организации по отлову бездомных животных.

«У нас по графику действует бригада, которая ездит по городу в планомерном порядке и отлавливает собак, а также есть так называемая аварийная бригада, которая ездит по городу и отрабатывает внештатные ситуации, к примеру, если в подъездах была замечена собака или кого-то покусали», — сказал директор МУП «ЖилкомСервис» Андрей ЛЕБЕДЕВ.

В Якутске численность собак регулирует МУП «ЖилкомСервис», в бригаде работают по три человека. Ежедневно от местных жителей в Единую диспетчерскую службу поступают, порядка, 15 заявлений на отлов бродячих собак. В настоящее время подрядные организации выезжают в спальные районы и ведут усиленное патрулирование.

Основной причиной проблемы безнадзорных собак является человеческий фактор. По мнению специалистов, многие попросту выбрасывают питомцев на улицу, в результате чего страдают и животные, и люди. Ежегодно в пункт передержки бродячих животных попадают более 5 тысяч кошек и собак. Здесь их кормят два раза в день, утром – каша, вечером – собачий корм, ставят прививки и пытаются дать ту любовь, которой их лишили безответственные хозяева.

Проблемы имеются не только с бездомными животными, но и с хозяйскими. Собак надо выгуливать в присутствии хозяина, на поводке и в наморднике.

«Хотелось бы призвать население города, любителей животных выгуливать собак на поводке, обеспечить надлежащее содержание своим питомцам. Потому что в городе много людей, в том числе и пожилых, для которых свободно разгуливающие собаки небезопасны», — прокомментировала директор Пункта передержки бродячих животных г. Якутска Валентина ДРОЗДОВА.

По словам специалистов, в районах, граничащих с частным сектором, наблюдаются большие стаи собак, такие как Сайсарский округ, 17 квартал и Марха.

От укусов собак за 2017 год пострадали 934 человека, это в два раза меньше, чем за 2016. С начала этого года по всей республике от укусов собак пострадали более ста якутян. Несмотря на то, что в Якутске ведется полным ходом отлов собак, численность бродячих животных не уменьшается.

Ежегодно правительство Якутии выделяет денежные средства. В этом году на отлов бездомных животных в столице будет израсходовано 8 миллионов рублей.

Два раза в год — осенью и весной, в целях регулирования численности бездомных животных в республике проводят двухмесячник, в рамках которых отлавливают бродячих собак и помещают в специальные питомники. Двухмесячник в Якутске стартовал в начале марта.

Бездомные собаки – следствие безответственности людей, которые считаются любителями животных. Именно от их безответственных действий плодятся потенциальные источники опасности в городах и селах республики. И соответствующим службам приходится с этим следствием бороться, иной раз преодолевая негатив от тех же любителей животных. Но будем помнить, что безопасность людей важнее, чем свобода бродячих собак.

За границей имеются специальные подразделения полиции, которые следят за тем, чтобы хозяева обеспечивали животным надлежащий уход. В противном случае, безответственных любителей животных закон этих стран строго наказывает. В России взаимоотношения людей и животных не регулируются законодательством. А значит, общество должно само следить за тем, чтобы все животные были обеспечены крышей над головой, едой и любовью. И порицать тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу, делая их несчастными и создавая угрозу людям.